Se fuga el médico que aplicó sueros vitaminados que causaron la muerte a seis personas

HERMOSILLO, Son. (apro).- El médico Jesús Maximiano se encuentra prófugo tras ser identificado como el probable responsable de la muerte de seis pacientes a los que se le aplicaron sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el fiscal de Sonora, Rómulo Salas Chávez, se dio aviso de su huida a las fiscalías de los estados y a las autoridades de Estados Unidos.

“Lo estamos buscando por homicidio culposo y por una mala praxis médica, con agravante por la responsabilidad médica y técnica. Ya se realizaron durante la madrugada varios cateos. Uno más ahorita se está llevando a cabo. Ya se están haciendo los avisos a las fiscalías de todo el país, y los avisos con las autoridades del país vecino. En las próximas horas tendremos su captura”, expuso Rómulo Salas Chávez cerca de las 13 horas de este martes, hora local.

La condición de prófugo del médico fue verificada por las autoridades luego de que iniciaron los cateos; previo a ello, según Salas Chávez, se realizaron más de 50 interrogatorios y entrevistas, cosa que, junto al resto de las diligencias, suman 117 “acciones” para dar con el presunto responsable.

La investigación inició el pasado 30 de marzo, cuando la Fiscalía de Sonora recibió denuncias por la muerte de dos hombres, padre e hijo, que acudieron a una clínica privada para administrarse sueros vitaminados. Tras ellos, otras cuatro personas perdieron la vida, según datos oficiales, y otras cuatro fueron afectadas en menor proporción.

"La causa eficiente de la muerte es la mezcla de diversas sustancias”, apuntó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, luego de que el fiscal expuso que los insumos de los que se servía la clínica privada para su operación llegaron mediante proveedores que cuentan con toda documentación en regla. Algunos, precisó Salas Chávez, vienen de Europa, de suerte que los proveedores locales no tendrían responsabilidad alguna.

Para confirmar esta versión, sin embargo, diversas muestras fueron enviadas hace cinco días a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, pues, al día de hoy, “solo él sabe qué le puso a cada suero”, aunque también se detectó la presencia de soluciones “prellenadas” en el consultorio.

El secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra, recomendó a la población verificar las credenciales y títulos de los profesionales de la salud a quienes recurren con el objeto de disminuir riesgos, aunque no se pronunció sobre la práctica de los sueros en cuestión.