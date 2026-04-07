Se registran 308 asesinatos de mujeres en lo que va del sexenio de Salomón Jara en Oaxaca: GESMujer. Foto: X: @salomonj

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno del morenista Salomón Jara Cruz ya superó al sexenio de Ulises Ruiz Ortiz en asesinatos de mujeres al sumar 308 casos por encima de los 283 registrados en la administración del priista, informó el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”(GESMujer).

En su informe: Muertes violentas en Oaxaca, resaltó que en gobierno de José Murat Casab se documentaron 429 asesinatos de mujeres, en el de Ulises Ruiz descendió a 283; en el de Gabino Cué Monteagudo la cifra aumentó a 527 y en el sexenio del ahora morenista Alejandro Murat Hinojosa los casos se dispararon a 715 y en lo que va de la administración de Salomón Jara ya suman 308 casos de mujeres asesinadas.

Según datos del 1 de enero al 30 de marzo de 2026, GESMujer tiene registradas 19 mujeres asesinadas, entre ellas se encuentra el crimen de Nazareth Cortez Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam.

Y es que la presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápan, Nazareth Cortez Velasco, de 38 años de edad, fue emboscada y asesinada, mientras que su hija, Montserrat, resultó gravemente lesionada por impactos de arma de fuego.

El ataque armado se perpetró la madrugada del jueves 19 de marzo sobre el kilómetro 80 de la carretera federal 190 en jurisdicción de San Pedro Totolápam, cuando la autoridad ejidal viajaba en una camioneta con placas de circulación RT4339B, del estado de Oaxaca, después de haber asistido a una festividad en la comunidad de San José de Gracia.

Cabe mencionar que el municipio de San Pedro Totolápam se ha visto envuelto en conflictividad, primero por la autorización de la mina San José de Gracia operada por Don David Gold S.A. de C.V. (filial de DynaResource), donde se extrae, desde hace nueve años oro y plata.

De igual forma, en enero de 2024, el gobierno de Salomón Jara Cruz inició en San Pedro Totolápam las obras de construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos que en ningún municipio de los valles centrales aceptó, lo que generó división interna en esa comunidad.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca informó que activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio luego de la agresión en que perdió la vida Nazareth.