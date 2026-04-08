Calendario escolar SEP cambia en este estado: vacaciones serán hasta finales de abril 2026

La SEP autorizó ajustes al calendario escolar en esta entidad para mantener el número de días de clase durante el ciclo 2025-2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El calendario escolar del ciclo 2025-2026 se modificó en el estado de Aguascalientes, donde estudiantes de educación básica tendrán vacaciones hasta finales de abril de 2026, en fechas distintas al calendario nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) autorizó este ajuste para sincronizar el periodo vacacional con la realización de la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los eventos anuales más importantes en la entidad. La modificación mantiene el número de días efectivos de clase establecidos por la normativa educativa federal.

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De acuerdo con el calendario escolar estatal, las vacaciones en Aguascalientes se programaron del lunes 20 de abril al lunes 4 de mayo de 2026, con regreso a clases el martes 5 de mayo. El cambio aplica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo estatal.

La Secretaría de Educación Pública permite a las autoridades educativas locales realizar ajustes al calendario escolar cuando existen condiciones específicas que justifican la modificación, siempre que se cumpla el número mínimo de días de clase.

Vacaciones en Aguascalientes serán después de Semana Santa 2026

Mientras estudiantes de la mayoría de las entidades del país tuvieron vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 por el periodo de Semana Santa, en Aguascalientes las clases continuaron durante esas fechas.

El calendario estatal estableció que únicamente se suspendieron actividades escolares el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, correspondientes a días festivos religiosos reconocidos en el calendario oficial.

El resto de los días de Semana Santa se desarrollaron clases con normalidad en escuelas de educación básica en la entidad.

La autoridad educativa estatal informó que el periodo vacacional no se eliminó, sino que se reprogramó para coincidir con la temporada de la feria, lo que permite a estudiantes y familias participar en actividades culturales y sociales del estado sin afectar el cumplimiento del calendario académico.

Este ajuste se realiza de manera recurrente en Aguascalientes y forma parte de la organización educativa local desde ciclos escolares anteriores.

Por qué se recorrieron las vacaciones por la Feria de San Marcos 2026

La modificación del calendario escolar se relaciona con la realización de la Feria Nacional de San Marcos 2026, programada del 18 de abril al 10 de mayo de 2026 en la ciudad de Aguascalientes.

Durante este periodo se desarrollan actividades comerciales, culturales y recreativas que implican una alta movilidad de población y participación comunitaria.

Autoridades educativas estatales indicaron que el ajuste permite organizar las actividades escolares de manera compatible con el desarrollo de la feria, sin reducir el número de días efectivos de clase establecidos por la SEP.

El calendario escolar estatal se elaboró en coordinación con autoridades federales y se publicó antes del inicio del ciclo escolar 2025-2026, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General de Educación.

Qué alumnos tendrán vacaciones hasta finales de abril 2026

El cambio en el calendario escolar aplica a todos los estudiantes de educación básica en el estado de Aguascalientes.

Incluye:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas públicas

Escuelas privadas incorporadas

El calendario estatal mantiene los mismos periodos académicos y evaluaciones que el resto del país, con la diferencia en la programación del periodo vacacional de primavera.

En otras entidades, el regreso a clases después de Semana Santa se programó para el lunes 13 de abril de 2026, mientras que en Aguascalientes el descanso comenzará una semana después.

Este ajuste no modifica el inicio ni el término del ciclo escolar, que se mantiene conforme al calendario oficial autorizado por la Secretaría de Educación Pública.

Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en Aguascalientes

El calendario escolar estatal establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el miércoles 15 de julio de 2026 para estudiantes de educación básica.

Antes del cierre del ciclo, el calendario contempla periodos destinados al registro de calificaciones, entrega de boletas de evaluación y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Estas actividades forman parte de la planeación académica anual y se aplican de manera obligatoria en todos los planteles educativos del estado.

Las autoridades educativas estatales indicaron que cualquier modificación al calendario escolar debe publicarse oficialmente y comunicarse a las comunidades escolares con anticipación.