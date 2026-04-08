Suero vitaminado en Sonora: sube a ocho la cifra de defunciones y continúan investigaciones

La investigación por los sueros vitaminados en Hermosillo sigue en curso. Conoce cuántas personas han muerto y qué se sabe del caso.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades sanitarias y de procuración de justicia investigan una serie de defunciones registradas en Hermosillo, Sonora, presuntamente relacionadas con la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como sueros vitaminados en una clínica privada.

El número de fallecimientos ha aumentado conforme avanzan las investigaciones y se integran nuevos casos. Reportes publicados el 7 de abril de 2026 señalan que la cifra más reciente asciende a ocho personas fallecidas, luego de que se confirmaran nuevos decesos asociados al mismo procedimiento médico.

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Las autoridades estatales y federales mantienen abiertas carpetas de investigación para determinar el origen de las complicaciones médicas que presentaron los pacientes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora participan en las indagatorias, mientras se analizan muestras clínicas y los insumos utilizados en los tratamientos.

Qué ocurrió con los pacientes que recibieron el suero vitaminado en Hermosillo

Las personas afectadas acudieron a un establecimiento médico para recibir un tratamiento intravenoso que se promocionaba como una opción para mejorar el bienestar físico o atender malestares como fatiga. Posteriormente presentaron síntomas que requirieron hospitalización.

Los informes médicos preliminares señalan que algunos pacientes desarrollaron complicaciones compatibles con sepsis, un cuadro clínico asociado a infecciones en el organismo. El secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que los análisis detectaron niveles elevados de glóbulos blancos y alteraciones en la coagulación.

De acuerdo con los reportes oficiales, además de las defunciones, otras personas resultaron afectadas tras recibir el mismo tratamiento. Algunas fueron dadas de alta y otras permanecieron bajo atención médica en hospitales de la entidad.

Posible contaminación bacteriana en los sueros bajo análisis sanitario

Las autoridades sanitarias investigan la posibilidad de que los sueros utilizados estuvieran contaminados con bacterias. Esta hipótesis surgió a partir de los resultados preliminares de laboratorio y de la evolución clínica de los pacientes.

Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados para determinar la composición exacta de las soluciones intravenosas y establecer si existió contaminación durante la preparación, almacenamiento o aplicación del tratamiento.

También se analiza si los productos contenían sustancias adicionales a las vitaminas, ya que algunos reportes indican que en ciertos casos se ofrecían componentes anunciados como células madre.

Autoridades clausuran clínica y buscan al médico relacionado con el caso

Como parte de las acciones sanitarias y de investigación, autoridades de salud ordenaron la clausura del establecimiento donde se aplicaron los sueros. La medida se implementó mientras continúan las revisiones administrativas y técnicas sobre el funcionamiento del lugar y el cumplimiento de normas sanitarias.

La Fiscalía estatal mantiene la búsqueda de un médico identificado como responsable de prescribir, preparar y administrar los tratamientos a los pacientes. La investigación incluye posibles delitos relacionados con el ejercicio profesional y la prestación de servicios médicos.

Las autoridades también revisan si algunos procedimientos se realizaron fuera de la clínica, ya que existen reportes de aplicaciones de suero en domicilios particulares.

Qué es un suero vitaminado y por qué se utiliza en tratamientos intravenosos

Los sueros vitaminados son mezclas de vitaminas, minerales y otros compuestos que se administran por vía intravenosa con el objetivo de aportar nutrientes directamente al organismo.

Este tipo de procedimientos se ofrece en clínicas privadas y centros de bienestar, donde se promueven para tratar síntomas como cansancio o deshidratación. Las autoridades sanitarias señalan que cualquier solución intravenosa debe prepararse y aplicarse bajo condiciones controladas para reducir riesgos sanitarios.

Las investigaciones en Sonora continúan en curso para determinar las causas exactas de las complicaciones médicas y establecer responsabilidades administrativas o penales relacionadas con los fallecimientos.