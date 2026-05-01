Alejandro Armenta marcha con líderes de la CTM y SNTE, afines a su gobierno

PUEBLA, Pue. (apro).- En el marco del Día del Trabajo, el gobernador morenista Alejandro Armenta Mier encabezó el desfile oficial, al marchar con los dirigentes de la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes corearon entre sus consignas “sí al cablebús”.

Mientras que los sindicatos independientes hicieron reclamos a sus derechos laborales, los sindicatos ahora ex priístas alabaron el gobierno de Armenta Mier. "¡Que viva el buen gobierno de Armenta!", corearon.

Al inicio del desfile, el mandatario poblano marchó junto a Leobardo Soto, quien tiene más de 20 años de ser dirigente de la CTM en Puebla, así como con Alfredo Gómez Palacios y José Luis González, quienes son líderes de las Secciones 51 y 23 del SNTE.

Durante el recorrido, los cetemistas llamaron la atención con la consigna “si al cablebús, sí al cablebús” y "queremos cablebús, queremos cablebús", una obra que impulsa el gobierno armentista y que ha enfrentado un fuerte rechazo social.