Asesinan a niña de 3 años mientras jugaba con vecinos en la colonia Huertas de Irapuato

IRAPUATO, Gto. (apro).- Los festejos por el Día de la Niñez terminaron en la colonia Las Huertas Tercera Sección cuando un hombre a bordo de una motocicleta comenzó a disparar mientras un pequeño grupo de niñas y niños jugaba en la vía pública. Las balas alcanzaron a Guadalupe, una niña de 3 años de edad que murió en el lugar, mientras que otro joven resultó herido.

De acuerdo con vecinos, la noche del jueves estaban sobre la calle Hiedra personas adultas para vigilar a las niñas y niñas que habían tomado la calle como una zona de juegos, pero poco después de las 10 de la noche, personas en motocicleta pasaron por el lugar y uno de los tripulantes comenzó a disparar.

La agresión fue reportada a los sistemas de emergencias y cuando llegaron elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional se encontraron con Guadalupe en los brazos de su madre.

"¿Por qué mi niña?", se puede escuchar a la madre cuestionar en una transmisión en vivo que hicieron reporteros locales. Nadie podía responder a la pregunta, mientras los agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal hacían los trabajos de acordonamiento.

Hasta el lugar llegaron paramédicos para trasladar al joven que resultó herido. También confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato dio a conocer que el agresor está identificado, pero a pesar de los operativos que se han realizado en la zona, no ha sido detenido.

"Esta vez continúa la búsqueda de un probable responsable identificado. Mantenemos presencia operativa en la zona con el apoyo del Estado y la Federación, y a través del Centro de Atención Integral a Víctimas, brindamos acompañamiento a las personas afectadas", difundió la Secretaría de Seguridad de Irapuato unas horas después del ataque.

La dependencia municipal envió un mensaje a la familia y señaló que cuando las víctimas son niñas y niños, se actúa con "sensibilidad, protección y firmeza".

La mañana del jueves, la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, eligió Irapuato para hacer el festejo estatal por el Día de la Niñez.

"Desde Guanajuato seguiremos trabajando para que ustedes cumplan todos sus sueños, para que crezcan sanos y felices, para que ustedes puedan lograr lo que cada una y cada uno de ustedes se propone”, prometió la gobernadora frente a miles de niñas y niños, horas antes de la tragedia.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) posiciona a Guanajuato como uno de los estados más peligrosos del país para menores de edad. En 2025 asesinaron a 90 niñas, niños y adolescentes en territorio guanajuatense.