Barrera de la Marina no puede contener el intenso arribo de sargazo en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo. (apro).- Un intenso recale de sargazo ha vuelto a impactar la zona costera de Playa del Carmen, donde una barrera colocada por la Secretaría de Marina Armada de México es insuficiente para contener el arribo de la macroalga que ha comenzado a atiborrar las principales playas del corazón turístico de la Riviera Maya.

Desde hace tres días, efectivos de la institución armada se han sumado a las labores de limpieza por el nuevo arribo, que coloca a dos de las principales playas en alerta amarilla, de abundante, y roja, de excesiva, de acuerdo con el semáforo del sargazo que comparte la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo.

Se prevé que este fin de semana la mancha marrón del alga avance más al norte, pues las corrientes que ocasionan el arribo son del sureste.

De acuerdo con datos brindados por personal de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre de Playa del Carmen, en un día recolectan alrededor de 100 toneladas durante este nuevo temporal de alto arribo de sargazo.

Todavía en las vacaciones de Semana Santa, hace un mes, las playas lucían limpias con sus tonalidades de azul turquesa del mar.

Este 2026 se cumplen 11 años del fenómeno que comenzó a afectar la costa de los principales destinos turísticos de México: Riviera Maya y Cancún, donde se aglomeran más de 110 mil cuartos de hotel.

A más de una década del inicio de estos recales del alga ningún gobierno ha logrado detener el avance, ni las barreras que ha implementado la Secretaría de Marina Armada de México, que desde 2021, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se hace cargo directamente de la contención del fenómeno.

José Gómez Burgos, líder de la cooperativa turística del Mar Caribe en Playa del Carmen, explicó que la barrera instalada por el instituto armado ahora resulta insuficiente para un puerto como el de esta ciudad, donde a diario los ferris que navegan con pasajeros a la isla de Cozumel levantan un oleaje tan fuerte que provoca inestabilidad en la estructura que hace que el sargazo pase a las dunas costeras, justo donde se han construido hoteles y restaurantes de alta demanda turística.