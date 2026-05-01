Del “no especular” a pedir el desafuero: MC Sinaloa cambia su postura sobre Rocha Moya

El dirigente estatal de MC en Sinaloa, Sergio Esquer, y el gobernador Rubén Rocha Moya. Foto: Captura de video; Montserrat López

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El dirigente estatal del partido, Sergio Esquer Peiro, lanzó dos mensajes en menos de 36 horas cuyos contenidos fueron del pedir no especular, pero una investigación transparente, a solicitar de manera formal la separación de Rocha Moya del cargo como ejecutivo estatal.

En un primer mensaje, Esquer Peiro hizo un llamado a la sociedad en Sinaloa a exigir “transparencia total, información clara por parte del gobierno y respeto absoluto al Estado de derecho”, dijo a través de una videograbación, y añadió: “Ni persecuciones políticas, ni encubrimientos”.

Esto ocurrió recién conocida la noticia de las acusaciones en una corte de Nueva York que coloca a Rocha Moya como colaborador de los Chapitos e incluso de conspiración para el tráfico de drogas y armas, así como protección a esta facción.

Menos de 36 horas más tarde, un segundo mensaje videograbado de Esquer Peiro fue en sentido opuesto a lo dicho primeramente.

“Lo que está pasando en nuestro estado no es secreto para nadie. Hacer como que no pasa nada sería hundir aún más a nuestro estado en la grave crisis social, política y de seguridad que tantos años nos ha lastimado. Mientras que en Sinaloa a nadie, repito, a nadie le sorprenden estas acusaciones por parte del gobierno americano. Ahora resulta que desde la Ciudad de México nos vienen a decir que este es un golpeteo electoral”, expuso Esquer.

La declaración no se detuvo ahí y culminó exigiendo el proceso de desafuero para el gobernador.

“Todas y todos los sinaloenses tenemos que tener la certeza de que quienes nos gobiernan no son parte del crimen organizado. Por eso hoy presentamos esta solicitud de desafuero. Sinaloa merece verdad, justicia y paz”, dijo.

Estas declaraciones se suman a lo comunicado por la dirigencia nacional, a través de Jorge Álvarez Maynez y Gibran Ramírez, quienes utilizaron sus tribunas para hacer pública esta misma solicitud de separación del cargo.

Esquer Peiro llegó a la dirigencia luego de que Sergio Torres Félix sufriera un atentado a balazos que lo mantiene convaleciente desde hace más de tres meses, dejando al partido sin líder en Sinaloa.

Previamente, tuvo participación política con el PRI y PAN en las dos elecciones anteriores, en 2021 y 2024, buscando una diputación federal, y en ambos procesos fue derrotado por Morena.