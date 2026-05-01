El magisterio marcha en Guerrero para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

El mitin de la CETEG en Chilpancingo. Foto: Luis Daniel Nava

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En el Día del Trabajo, maestros marcharon en Chilpancingo para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Ley Educativa Peña-AMLO-Sheinbaum.

"Si no hay solución, no rueda el balón", le advirtieron a la mandataria en referencia al Mundial de Futbol, cuya inauguración será en la Ciudad de México.

Unos mil maestros militantes activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en conmemoración del Día del Trabajo. Así lo hacen cada año.

En la actividad, los dirigentes del sindicato oficial, aliado de los gobernantes en turno, entregaron playeras y gorras con el logotipo de la organización, así como hojas con consignas como: "Que sube, que baja, aquí nadie se raja".

La caminata fue del edificio del SNTE, en el sur de la ciudad, al centro de la capital.

En la plaza Primer Congreso de Anáhuac, el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado, aseguró que "hoy cambiaron el confort y la simulación por una lucha intensa".

Demandó la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE 2007 y la homologación del tope de pensión en el artículo 10 transitorio, de 10 a 25 salarios mínimos.

También pidió la eliminación de "la nefasta" Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM), que, dijo, ha impedido los derechos laborales.

Además de la instalación de consultorios médicos en comunidades donde no hay clínicas del ISSSTE; la construcción de un nuevo hospital de especialidades en Chilpancingo; la ampliación de servicios médicos en el nosocomio de Zihuatanejo y en un hospital en la región Costa Chica.

Entre los acuerdos alcanzados con el gobierno estatal de Evelyn Salgado están recategorizaciones, pago, regulación de claves y salarios, así como adscripciones definitivas y entrega de electrodomésticos.

También recategorización de claves bajas de maestros de educación indígena.

Tras concluir el mitin del SNTE, cientos de militantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) tomaron la misma tribuna del sindicato oficial y se armó un intento de conato de bronca.

Al grito de ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!, los oradores llamaron a todos los trabajadores a defender sus jubilaciones y pensiones.

Elvira Veleces Morales, dirigente de la CETEG, dijo que la lucha es por garantizar las condiciones para una jubilación digna de los maestros.

"Les decimos a los compañeros de la base del SNTE que la lucha no es contra ellos, sino contra esos nefastos dirigentes que están en la cúpula del poder".

Emplazó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a dialogar con la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Porque en campaña prometió que se iba a derogar la ley del ISSSTE. Juraron al pueblo que se iba a transformar el país".

Las demandas principales, dijo, son la abrogación de "la nefasta" Ley del ISSSTE del 2007 y de la Ley Educativa Peña-AMLO-Sheinbaum.

"No puede haber un gobierno que prometa una cosa y que gobierne con políticas neoliberales".

Llamó a los trabajadores a unificarse en una sola lucha en las calles.

"Ni un paso atrás, este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta", culminó.

El profesor Alfonso Vargas, de la región Centro, llamó a todos los maestros del SNTE a arrebatar al Estado lo que les han quitado.

"A partir del 2007 no pueden jubilarse con una pensión digna. Es indigno y criminal que los compañeros tengan que trabajar hasta los 65 años de edad.

"Y para que se calmaran, la presidenta les ofreció una pensión del Bienestar.

"Es injusto que cuando nos jubilemos andemos mendigando por medicinas, para ir al hospital, para dejar una pensión a nuestros hijos, esposas".

Informó que la CNTE iniciará una huelga nacional el 16 de mayo donde cabrán todos, menos los dirigentes del charrismo sindical.

“No estamos contra las bases, sino contra los que no han defendido nuestros derechos, contra aquellos que vendieron la seguridad social al Estado y que nos han condenado a vivir en la miseria”.

Y advirtió “le decimos a la presidenta de la República que no va a haber Mundial sino hay negociación".

"Aplazamos desde esta tribuna a la presidenta de la República a que reciba a la Comisión Nacional Única de Negociación, estamos dispuestos a platicar con ella, pero no estamos dispuestos a vender nuestra dignidad, ni a ponernos de rodillas, primero muertos”.

El acto concluyó con el himno Venceremos, no sin antes lanzar la consigna "Sino hay solución, no rueda el balón".

También marcharon integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTA) y del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

No marchó ningún sindicato ni organización de periodistas

En Guerrero, los dueños de las empresas, en complicidad con las autoridades, no han permitido la interlocución con gremios organizados ni creación de sindicatos.

Pero si se ha fomentado la creación de fondos de apoyo a periodistas por parte del gobierno estatal, así como la repartición de convenios de publicidad y pagos personales a periodistas de manera discrecional.

En la entidad, alrededor del 80 por ciento de los reporteros no cuenta con contrato, seguridad social ni vacaciones.