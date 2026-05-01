El viento tira escenografía sobre Delfina Gómez y un grupo de militares (Video)

El momento en el que cae la escenografía. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y un grupo de militares fueron sorprendidos cuando la escenografía del evento en el que se encontraban cayó sobre ellos debido a los fuertes vientos en la zona.

La gobernadora asistió a la toma de protesta del general de brigada del Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lammel, como comandante de la 37/a Zona Militar, y del general de ala piloto aviador Estado Mayor, Raúl Martínez Montiel, como comandante de la 1/a Zona Aérea Militar.

La ceremonia se realizaba en la Zona Miliar de Santa Lucía, en Zumpango. Durante el evento, el viento hizo que se desplomara la escenografía en la que aparecía el nombre del evento.

Aunque la estructura alcanzó a tocar a los presentes, los militares de inmediato la detuvieron y la regresaron a su lugar, sin que el susto pasara a mayores.

Luego, los militares y la gobernadora decidieron retirarse del presidium.