Mueren 11 personas en volcadura de autobús en Amatlán de Cañas, Nayarit

El autobús volcó tras salir de la carretera. Foto: Gobierno de Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Al menos 11 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas al volcarse un autobús privado en una carretera de Nayarit, indicaron este viernes autoridades estatales.

El accidente se registró en una carretera del municipio de Amatlán de Cañas, estado de Nayarit, donde un autobús de pasajeros se volcó y se salió de la vía.

La Fiscalía de Nayarit dijo en un comunicado que, de las víctimas, seis murieron en el lugar y otras cinco en hospitales. Entre los heridos figuran cuatro niños, precisó.

Funcionarios de Protección Civil, Cruz Roja, el Ejército, la Guardia Nacional y de las policías municipales y estatales se trasladaron al lugar para apoyar en las labores de rescate y atención de los pasajeros.

Según medios locales el autobús llevaba pasajeros del estado occidental de Jalisco que se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

Las autoridades estatales no han informado hasta el momento qué ocasionó el percance.