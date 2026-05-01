Policías de Pénjamo colaboraron en atentado que dejó una fallecida y dos lesionados: FGE

PÉNJAMO, Gto., (apro) .- Los policías municipales detenidos el fin de semana habrían colaborado con criminales para orquestar un atentado en el que murió una mujer y dos hombres resultaron lesionados, de acuerdo con autoridades.

Los ocho elementos quedaron vinculados a proceso penal acusados de homicidio y tentativa de homicidio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que Marco Antonio, Israel, Juan Carlos, Mario Alberto, Juan Luis, Luis Esteban, Cecilia Dolores y María Trinidad, elementos en activo en la policía municipal de Pénjamo, estarán en prisión preventiva mientras terminan los trabajos de investigación.

El sábado 25 de abril se realizó el operativo en el cuartel de la policía municipal para detener a los ocho elementos que ya están vinculados a proceso; el domingo se realizó un segundo operativo para detener a otro elemento más. De este último todavía no hay una resolución judicial, pues la defensa solicitó tiempo para revisar el caso y será en las próximas horas que se defina su situación legal.

La Fiscalía local detalló que los policías municipales detuvieron a un hombre el 27 de febrero pasado y lo ingresaron al área de barandilla, cuando el detenido fue puesto en libertad, presuntamente informaron a los criminales para que pudieran concretar el ataque.

Al hombre que había sido detenido lo recogieron dos familiares: un hombre y una mujer. Las tres personas se trasladaron en una motocicleta, hasta que fueron alcanzados por los autores materiales del ataque, mientras los policías municipales presuntamente se mantuvieron como espectadores.

En la audiencia inicial, la Fiscalía planteó que "los policías realizaron labores de vigilancia y seguimiento para dar aviso a los autores materiales del trayecto de la víctima, abriendo fuego, provocando que cayeran y se impactaran".

Los agresores llegaron a "rematar a las víctimas", mientras los policías presenciaron los hechos desde su unidad sin intervenir, ignorando las peticiones de auxilio para posteriormente solo acordonar la zona del crimen.

En el lugar, una mujer falleció, mientras que los dos hombres fueron trasladados para recibir atención médica.