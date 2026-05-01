Sinaloa concentró el 20% de homicidios en todo del país durante el Día del Niño

CULIACÁN, Sin. (apro). - En Sinaloa asesinaron a 10 personas durante la jornada del 30 de abril, Día del Niño, cifra más grande reportada a nivel nacional de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre los homicidios reportados ocurrió el del dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Homar Salas Gastélum, ocurrido durante la mañana del jueves en su domicilio.

Estos delitos ocurren pese al gran despliegue del Ejército en la capital de Sinaloa, que mantiene retenes en vialidades principales y puentes en los tres ríos que atraviesan Culiacán.

Por otra parte, el reporte del SESNSP contrasta con el informe diario de la Fiscalía General del Estado (FGE) el cual registró nueve asesinatos, uno menos que la federación.

Sin embargo, a pesar de esa diferencia Sinaloa quedó ubicado como la entidad con más incidencia por encima del Estado de México que tuvo siete y de Guerrero que registró cinco.

En total a nivel nacional hubo 50 homicidios, lo cual coloca a Sinaloa como el estado que concentró el 20 por ciento de los casos en la República.