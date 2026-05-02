Congreso de Sinaloa designa a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina

CULIACÁN, Sin. (apro).- En sesión extraordinaria, legisladores del Congreso de Sinaloa aprobaron la solicitud de licencia como gobernador de Rubén Rocha Moya, quien se separará del cargo 30 días o más.

En la sesión se aprobó también el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno como gobernadora interina.

La solicitud de Rocha Moya fue aprobada por unanimidad en el pleno, lo que da pie a una separación inédita en Sinaloa para el cargo de gobernador.

Rubén Rocha Moya resultó electo en junio de 2021 en un proceso electoral que estuvo manchado por la intervención de grupos armados que incluso privaron de su libertad a al menos 100 operadores políticos de partidos de oposición en Culiacán.

Este hecho forma parte de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rocha Moya, a quien señala de tener vínculos con Los Chapitos.

La gobernadora interina estará en el cargo durante la ausencia de Rocha Moya, periodo que puede prolongarse hasta la conclusión del período el 31 de octubre de 2027.

La licencia de separación al gobernador Rocha no implica su renuncia así como tampoco la pérdida del cargo. Esta tampoco advierte la pérdida del fuero.

Yeraldine Bonilla Valverde recién había llegado al cargo en la Secretaría General de Gobierno y ahora será sustituta de Rubén Rocha al menos por 39 días. La votación para su designación fue unánime.