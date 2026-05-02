Gobernadora interina de Sinaloa se alinea a Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya y Yeraldine Bonilla Valverde cuando ella asumió como secretaria general de Gobierno de Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- En su primer discurso como gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde hizo público su respaldo a Rubén Rocha Moya, refiriéndose a él incluso como gobernador, aun cuando solicitó licencia.

“Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será (demostrará su inocencia), le expreso mi profunda solidaridad”, dijo.

El nombramiento de Bonilla Valverde se da según al artículo 58 de la Constitución del estado de Sinaloa, que establece que, a falta temporal menor a 30 días, será el secretario general de Gobierno quien ostente el cargo de gobernador interino o sustituto.

Por otra parte, el artículo 59 establece que, en caso de falta absoluta del gobernador ocurrida en los últimos cuatro años de su periodo, si el Congreso se encontrara en sesiones, designará un sustituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviera reunido, la Diputación Permanente nombrará un gobernador provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija un Colegio Electoral y haga la elección del gobernador sustituto.

La solicitud de licencia de Rubén Rocha fue recibida este 2 de mayo en el Congreso y con ello pretende “facilitar” las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones en su contra en una corte de Nueva York por nexos con el narcotráfico, y al tratarse de una licencia temporal, la ley permite que retome el cargo tras el periodo solicitado, siempre y cuando no surjan impedimentos legales.

¿Quién es la gobernadora interina?

Con 33 años de edad, Yeraldine Bonilla Valverde se convirtió en la primera mujer gobernadora y además en la más joven. Su ascenso en el partido Morena comienza cuando se convierte en diputada local en el periodo 2018-2021, resultado de una candidatura obtenida vía tómbola.

Después de su periodo como legisladora se sumó a la campaña de Rubén Rocha a la gubernatura y, tras la elección, formó parte de su administración en la Secretaría de Seguridad Pública como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo.

En 2024 dejó el cargo para tomar la candidatura por el distrito 19 a una diputación local, la cual ganó. En ese periodo llegó incluso a ser presidenta de la Mesa Directiva, a la cual renunció para irse de nuevo al gabinete de Rocha Moya, pero ahora como secretaria general de Gobierno. Esto ocurre el 24 de octubre de 2025, tras la separación del cargo de Feliciano Castro Meléndrez, quien fue movido a secretario de Economía.

Bonilla Valverde tiene estudios de licenciatura en 2010-2014 como trabajadora social en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y hasta antes de ser electa por la tómbola, no contaba con experiencia política.