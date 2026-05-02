La 4T “está recuperando la gloria y la dignidad de México”: Sheinbaum de gira en Palenque

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- En su segundo día de gira por el municipio de Palenque, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya y centró su mensaje en un discurso de carácter patriótico.

Durante su intervención, la mandataria reiteró que la llamada Cuarta Transformación “está recuperando la gloria y la dignidad de México”, al tiempo que defendió las políticas públicas impulsadas por su administración en materia social y educativa.

Acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, Sheinbaum encabezó un evento enfocado en el fortalecimiento de la educación superior en la región.

“No necesitamos..., aunque siempre es bueno tener relaciones, apertura académica y conocer lo que se hace en otros países; pero eso sí, se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón: las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país, un país extraordinario, con una historia milenaria”, expresó ante asistentes, en su mayoría estudiantes.

Sheinbaum anunció la ampliación de la Beca “Gertrudis Bocanegra”, programa que beneficiará a estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Palenque, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de estudios universitarios.

Las autoridades destacaron que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo del sureste del país, particularmente en zonas con rezago histórico en infraestructura educativa.

La gira presidencial en Chiapas estuvo marcada por versiones que señalaban que la presidenta habría acudido a Palenque para reunirse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reside en su rancho “La Chingada”.

Aunque la mandataria negó dicho encuentro, trascendió que pernoctó en un hotel ubicado a tres cuadras de la residencia del exmandatario.

En las inmediaciones de la vivienda de López Obrador fue colocada una cubierta plástica para impedir la visibilidad hacia el interior y evitar el acercamiento de personas.