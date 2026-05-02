Pese a acusación de EU, el senador Enrique Inzunza se mantendrá en su cargo

CULIACÁN, Sin. (apro).- El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que se mantiene en su cargo después de que tanto Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, como Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, presentaran una solicitud de licencia bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones a nivel local por parte de autoridades federales.

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República”, escribió en su cuenta de X.

El senador afirmó ademas que, de ser solicitado, acudirá a cualquier citación o llamamiento que reciba por parte de autoridades mexicanas “en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

Inzunza enfrenta acusaciones por narcotráfico junto con Rocha Moya, Juan de Dios Gámez y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa en una corte de Nueva York, desde donde han solicitado a México la extradición de estos políticos sinaloenses.

En su cuenta en la red social X, el senador morenista insistió que esta medida obedece a un ataque a la soberanía con tintes políticos, ya que estas vienen un día después de que subiera a tribuna a defender la soberanía mexicana por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que operaban en Chihuahua.