Rescatan cachorros silvestres explotados por un exregidor suplente morenista en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo. (apro).- Diversos ejemplares de cachorros felinos endémicos y otros exóticos de África fueron asegurados en el negocio denominado Animalandia Maya, que operaba en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, donde los animales eran utilizados como atracción de turistas para fotografía.

En el lugar fue detenido el dueño del establecimiento, un exsuplente de regidor de nombre Félix Sandoval Jaime, quien fue elegido por Morena para integrar el ayuntamiento de Playa del Carmen durante el trienio 2018-2021, quien además de lograr permisos federales para operar el lugar, contó con una anuencia local avalada por el gobierno de la exalcaldesa panista Lili Campos Miranda, cercana al senador Ricardo Monreal Ávila.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ejecutó un cateo en el negocio, ubicado en pleno corazón de la Quinta Avenida, la zona de mayor tránsito de turistas nacionales y extranjeros de esta ciudad.

De acuerdo con el parte informativo difundido por el órgano ministerial, en el sitio fueron aseguradas las especies silvestres en peligro de extinción, todas ejemplares juveniles: tigrillo, jaguar, tigre blanco, león africano, tigre de bengala, martuchas, monos araña, mono tití y monos ardillas.

La movilización ocurrió alrededor del mediodía en la Quinta Avenida con calle 12 de Playa del Carmen, donde fueron detenidas cinco personas, entre ellas Félix Sandoval Jaime, quien se ostenta en esta localidad como “fundador” de Morena en Quintana Roo.

Cuando era llevado detenido y ante el cuestionamiento de los medios de comunicación, dijo que tenía permisos en regla de los tres órdenes de gobierno y se trataba de una “revancha” política.

De acuerdo con documentos consultados por Proceso, Félix Sandoval gozó de una licencia de operación local entregada por Lili Campos, la exalcaldesa panista de Playa del Carmen que ahora busca brincar a Morena, de fecha del 23 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

Lili Campos concluyó su periodo de gobierno local el 29 de septiembre de 2024.

La actual alcaldesa, Estefanía Mercado Asencio, de extracción morenista, antes legisladora por el PAN, evidenció el sitio en el que eran resguardados los animales: pequeñas jaulas en condiciones insalubres evidentes, en un cuarto cerrado donde los cachorros soportaban temperaturas de más de 33 grados que se registran actualmente en Playa del Carmen.

Los ejemplares han sido trasladados a sitios de resguardo de Unidad de Manejo Ambiental (UMA), aunque no es la primera vez que las autoridades tratan de cerrar Animalandia, pues en 2014 y 2023 ocurrió algo similar. La última vez fue incautada droga en el negocio, por eso fue cerrado por la Fiscalía local, aunque luego reabierto.

El sitio donde se encuentra el negocio es uno de los puntos más peligrosos para desempeñar la labor periodística, debido al hostigamiento que miembros de la prensa han padecido al tratar de documentar el hecho de explotación animal.