Abaten a reo que había logrado escaparse de hospital en Tijuana; intentó robarse una moto. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- Un reo que purgaba una condena de 20 años en el centro penitenciario de Tecate, y quien logró fugarse desde hace 15 días cuando recibía atención médica en el Hospital General de Tijuana, fue abatido este sábado 2 de mayo cuando intentaba robarse con violencia una motocicleta.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) confirmaron la muerte de Felipe Alberto “N”, quien contaba con una orden de búsqueda por parte de autoridades estatales.

Conforme a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, el pasado 18 de abril el hombre huyó del hospital citado; tras ser trasladado del penal de “El Hongo”, en Tecate, debido a una urgencia médica, se aprovechó del descuido del custodio asignado.

Según videos que circularon en redes sociales, Felipe Alberto aparece caminando con tranquilidad por un pasillo; en otra toma, se le ve corriendo por uno de los accesos.

Tras esto, se montó un operativo que no tuvo resultados; en el caso del custodio, fue arrestado y comenzó la investigación correspondiente.

La sentencia que cumplía el prófugo era por los delitos de robo de vehículos de motor y robo calificado.

Sobre los hechos de este sábado, la policía municipal de Tijuana informó que recibieron un reporte de intento de despojo violento de una motocicleta, por parte de dos personas, en las inmediaciones de la zona del ITR Tecnológico, en dicha ciudad fronteriza.

Uno de los presuntos responsables huyó a pie hacia una tienda de autoservicio, mientras que el segundo se retiró a bordo de un vehículo.

Del primero, fue localizado en el estacionamiento de la tienda indicada; se le gritó que se detuviera, pero al parecer apuntó con un arma de fuego a los agentes, así como a los usuarios del lugar.

“Ante el riesgo inminente para la población y las autoridades, fue necesario neutralizar al individuo. Posteriormente, recibió atención médica y fue trasladado al hospital, donde lamentablemente perdió la vida”, detallaron, para luego confirmar que se trataba del reo prófugo.

En el caso del segundo sospechoso, identificado como Edgar Iván “N”, fue detenido en las inmediaciones del bulevar Gato Bronco, abordo de un vehículo tipo Scape relacionado con el intento de robo.

Posteriormente, tanto el arma como el vehículo decomisado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para las investigaciones correspondientes.