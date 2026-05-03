Ataques armados dejan tres personas asesinadas en plaza comercial en Culiacán (Videos)

CULIACÁN, Sin. (apro).- En dos diferentes ataques tres personas fueron asesinadas y una mujer resultó herida de bala al interior de la plaza Cuatro Ríos, zona muy céntrica de la capital de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en el Desarrollo Tres Ríos, zona con gran despliegue militar y el operativo para la “reactivación de la vida nocturna” del gobierno estatal, lanzado en marzo de 2025 en ese sector.

El primer atentado se reportó poco después de la 1:30 y dos horas más tarde un segundo ataque se registra, incluso cuando el sitio ya se encontraba en resguardo por elementos del Ejército.

También se reportó un conato de incendio en un local al interior.

Desde el inicio del operativo para reactivar la vida nocturna se han registrado al menos seis hechos violentos entre balaceras y atentados que han dejado al menos 12 personas asesinadas y el hallazgo incluso se cuerpos desmembrados.

Por otra parte, el reporte diario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de cuatro muertes violentas, entre las que se encuentra un profesor de Filosofía y también escritor. La víctima llevaba por nombre Andrey Padilla, asesinado en la colonia Pedregal del Humaya.