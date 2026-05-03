Cesan a titular de Protección Civil de Tlaltizapán tras golpear y someter a una mujer. Foto: Captura de video

MORELOS (apro).- Lauro Hernández Páramo, coordinador de Protección Civil del municipio de Tlaltizapán de Zapata, fue destituido de su cargo tras la difusión de un video en redes sociales donde se le observa sometiendo a una mujer y golpeándola durante una riña registrada frente a la Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, en la colonia 20-30.

El video generó indignación en redes sociales, donde usuarios criticaron el nivel de violencia ejercido contra la mujer y exigieron la intervención de la autoridad municipal, así como la adopción de medidas en contra del servidor público.

De acuerdo con versiones difundidas, el funcionario habría acudido a las inmediaciones del plantel luego de ser alertado de una presunta agresión contra su esposa e hija, lo que derivó en su presencia en el lugar y en una confrontación entre particulares.

En el material videográfico se observa a una mujer que es sometida en el suelo y posteriormente golpeada durante el intercambio físico que se desarrolla en la vía pública, frente al plantel educativo. En distintos momentos, personas presentes intentan intervenir para separarlos.

Durante la riña se escuchan menores de edad llorando y gritos de testigos que piden detener la agresión, mientras la confrontación continúa por algunos instantes.

Tras la difusión del video, el Gobierno Municipal de Tlaltizapán de Zapata, encabezado por la presidenta municipal Nancy Gómez Flores, informó la separación inmediata del cargo del funcionario.

En un comunicado oficial, el ayuntamiento señaló que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:25 horas en la colonia 20-30, frente a la Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, y que desde el primer momento se determinó la actuación institucional ante la gravedad de lo ocurrido.

El documento establece que:

“Se determinó la separación del cargo de Lauro Hernández Páramo, quien fungía como Coordinador Municipal de Protección Civil, con el fin de que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan los hechos conforme a derecho”.

Asimismo, la administración municipal agregó que, de manera preliminar, el incidente habría derivado de una presunta agresión contra familiares del servidor público; sin embargo, subrayó que será responsabilidad de las instancias de procuración de justicia determinar lo ocurrido.

En el mismo posicionamiento, el gobierno local sostuvo que, aunque se trata de hechos que deben esclarecerse en el ámbito legal, “ninguna conducta que trascienda al ámbito público y que afecte la confianza ciudadana será tolerada”, por lo que se procedió a la separación del cargo como medida administrativa.

El ayuntamiento reiteró su llamado a evitar la difusión de información no verificada y a permitir que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones correspondientes.