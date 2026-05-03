Dirigente de Morena en Tabasco es exhibido comiendo tortuga protegida por ley. Foto: Redes sociales

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Un dirigente municipal de Morena fue exhibido en redes sociales tras difundirse imágenes en las que aparece consumiendo tortuga guao, especie considerada protegida por la normatividad ambiental federal, lo que desató críticas y exigencias para que las autoridades investiguen y sancionen el caso.

El dirigente señalado fue identificado como Antonio Silván, líder de Morena en el municipio de Macuspana, Tabasco. Las fotografías comenzaron a circular este fin de semana y provocaron indignación entre usuarios y activistas, quienes señalaron que el consumo de esa especie podría constituir una violación a la legislación ambiental, al tratarse de fauna silvestre sujeta a protección.

En las imágenes se observa al dirigente sentado a la mesa con una gorra con el logotipo de Morena, mientras manipula alimentos que, de acuerdo con las denuncias, corresponderían a carne de tortuga.

El caso cobró relevancia porque el señalado es dirigente de Morena en Macuspana, municipio considerado emblemático para el morenismo por ser la tierra natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido guinda.

El morenista no ha emitido un posicionamiento público y ninguna autoridad ambiental había informado sobre la apertura de un procedimiento.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, la tortuga guao se encuentra contemplada en la NOM-059-SEMARNAT, que cataloga especies en riesgo y establece restricciones para su captura, comercialización y consumo.

Usuarios también demandaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de su titular, Mariana Boy, para que se actúe conforme a la ley.