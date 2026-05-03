“Eso mismo va a pasar en Baja California”: Jaime Bonilla Valdez sobre caso Rubén Rocha

ENSENADA, Baja California (apro).- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, consideró que la acusación de narcotráfico de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría repetirse contra la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El exsenador y actual imputado por tres delitos en un juicio contra la administración de Ávila Olmeda, en relación al caso Next Energy, lo declaró este sábado 2 de mayo durante la inauguración de oficinas del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de San Quintín.

Esto, a días de que el Departamento de Justicia estadunidense señalara al sinaloense -junto con otros 9 funcionarios- de presunto tráfico de drogas y armas, además de supuestas alianzas con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa (CDS).

El expulsado de Morena y ahora líder petista en la región, reiteró que Ávila Olmeda presuntamente entregó el Estado al crimen organizado.

“Yo, como exgobernador, se lo dije en funciones, en el Senado, al presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) y lo hice público. Ahora, estamos viendo, que no estaban tan locas mis señalamientos y actitud. Vean lo que pasó en Sinaloa: se lo señalé al presidente y, eso mismo, va a pasar en Baja California”, dijo en su discurso público.

Bonilla Valdez consideró que Ávila Olmeda “tiene más señalamientos todavía” y que “eso es lo que se tiene que corregir”.

El petista y la actual gobernadora de Baja California, emanada de Morena, mantienen un enfrentamiento público y legal por el caso Next Energy, mismo que ha escalado hasta los tribunales.

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, reiteró este domingo 3 de mayo su postura ante la prensa, de que Rocha Moya es un amigo y que se mantendrá de su parte “en las buenas y en las malas”.

“Vuelvo a expresar que, aparte de que lo quiero mucho, es un amigo entrañable desde hace años. Muchos años hemos luchado juntos por este proyecto y yo estoy orgulloso de la amistad con Moya. Yo no reniego de los amigos. En las buenas y en las malas”, afirmó.

Reiteró su solidaridad y confianza, además de subrayar que espera “se les dé un revés” a las personas que “han organizado esta intriga”.

“Una intriga que no tiene nombre porque eso es”, agregó, además de que las supuestas pruebas, desde su punto de vista, solamente “envenenan el ambiente”.

Sobre el tema, Marina del Pilar Ávila Olmeda ha dado varias declaraciones en días recientes, siendo la más reciente en una atención a medios donde subrayó la importancia de que cualquier investigación debe ser realizada bajo criterios de justicia y en apego a la ley, para evitar “juicios anticipados” y con respeto al debido proceso.

“Que se revise conforme a las pruebas, conforme a la justicia, conforme a la ley”, puntualizó en su declaración, además de asegurar que su administración mantiene una relación de respeto con Estados Unidos, además de una estrecha comunicación, coordinación e intercambio de información.