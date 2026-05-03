Estudiantes de la UAEM entregan campus Chamilpa tras tensión; paro entra en fase de seguimiento

MORELOS (apro).- Durante este fin de semana, integrantes de la Resistencia Estudiantil entregaron las instalaciones del campus Chamilpa, la toma fue casi dos meses, en medio de presiones e intimidaciones por parte de autoridades educativas. Los paristas señalaron que la lucha estudiantil entra en una nueva etapa, en la que las autoridades deberán cumplir los acuerdos alcanzados antes de avanzar hacia el regreso total a clases presenciales. “Si incumplen, volvemos a tomar la UAEM”, advirtieron.

El paro estudiantil se originó tras el feminicidio de Kimberly y Joselyn Ramos, estudiante de la Facultad de Contabilidad, hecho que detonó la organización de la Resistencia Estudiantil.

En una mesa de trabajo convocada el viernes y que se prolongó hasta la madrugada del sábado, integrantes de la Resistencia Estudiantil denunciaron que autoridades universitarias habrían ejercido presiones para forzar la entrega del campus. Señalaron que durante la negociación se hicieron referencias a posibles responsabilidades derivadas de los hechos ocurridos en la Torre de Rectoría y la Facultad de Derecho, lo que —afirmaron— contraviene los acuerdos establecidos en la carta de no represión.

También indicaron que durante la mesa se aludió a investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General del Estado, lo que fue interpretado por los estudiantes como un elemento de presión dentro del proceso de diálogo.

Asimismo, señalaron que se mencionó la existencia de material videográfico sobre daños en instalaciones universitarias, el cual podría ser difundido en medios de comunicación locales.

En ese contexto, atribuyeron el desarrollo de la negociación a un ambiente de tensión y a lo que describieron como una postura de presión institucional. Entre las autoridades señaladas mencionaron a María Delia Adame Arcos, secretaria general de la UAEM, y a Alberto Gaytán Alegría, director general de Educación Superior y vocero de la Mesa Central de Diálogo. Los testimonios fueron emitidos bajo condición de anonimato.

La entrega de las instalaciones se concretó la mañana del sábado con la presencia del notario público número 2, Hugo Salgado Castañeda, quien dio fe del acto de entrega-recepción del campus.

En paralelo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos informó mediante el boletín 0940: “La UAEM restablece actividades en el Campus Chamilpa tras acuerdo mediante el diálogo”.

Rectora asegura sigue el diálogo

En entrevista, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández señaló que se acordó con estudiantes un proceso de revisión y acondicionamiento previo al regreso a clases presenciales. Explicó que la mayoría de las unidades académicas requiere trabajos de limpieza, rehabilitación y adecuaciones de seguridad.

Indicó que estos trabajos se realizarán mediante una comisión mixta con participación de las comunidades universitarias. Añadió que la Facultad de Derecho y la Torre de Rectoría serán revisadas de manera exhaustiva con acompañamiento notarial.

La rectora subrayó que mientras concluyen estas revisiones, las clases continuarán en línea. Sobre las denuncias presentadas por la universidad, señaló que el tema sigue en revisión jurídica.

Entrega de Chamilca no pone fin al paro

La entrega de las instalaciones del campus Chamilca no marca el fin del paro estudiantil, sino el inicio de una nueva fase de seguimiento a los compromisos, sostuvieron integrantes de la Resistencia Estudiantil.

“La entrega del campus no representa que el paro se haya acabado. Seguimos en paro académico presencial”, afirmaron.

Explicaron que la devolución del campus forma parte de acuerdos para permitir avanzar en medidas mínimas de seguridad como luminarias, cámaras y vigilancia. “Esta primera entrega es únicamente para permitirle a las autoridades hacer su trabajo”, indicaron.

Los estudiantes señalaron que el movimiento continuará con reuniones periódicas con autoridades dos veces por semana para revisar avances. “Nos vamos a reunir dos veces por semana para que nos den avances”, indicaron.

Advirtieron que el paro se mantiene y que, si no se cumplen los acuerdos, podrían retomar las instalaciones. “Si la autoridad no cumple… podemos volver a tomar las instalaciones”, afirmaron.

Asimismo, señalaron que el movimiento se ha fortalecido internamente entre facultades. “Se hizo una fraternidad entre nosotros”, expresaron.

Finalmente, reiteraron que el movimiento continúa en una fase de vigilancia y seguimiento institucional.