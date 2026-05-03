Hallan sin vida a dos pescadores desaparecidos en el río Grijalva

Imagen ilustrativa de pescadores que resguardaron sus embarcaciones luego del fuerte oleaje e incremento del nivel del mar derivado de los efectos del huracán Milton. Foto: Cuartoscuro / Michael Balam

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).— Tras la localización de una lancha a la deriva en la zona conocida como Tíntillo, en el río Grijalva, fueron hallados sin vida los pescadores Leonardo Vidal Mazariego y Daniel Parcero May, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde las primeras horas de este domingo.

La Asociación de Pescadores Deportivos de Tabasco confirmó el fallecimiento de ambos hombres, quienes eran buscados por familiares y compañeros desde que se perdió contacto con ellos durante una jornada de pesca.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el hallazgo de la embarcación sin tripulantes detonó un operativo de búsqueda en distintos puntos del afluente, hasta que posteriormente fueron localizados los cuerpos.

Las autoridades estatales no han emitido un informe oficial sobre las causas del deceso, por lo que se espera que los cuerpos sean trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente y el esclarecimiento de los hechos.

El caso provocó consternación entre la comunidad ribereña, donde la pesca es una actividad cotidiana, aunque de alto riesgo debido a las condiciones del cauce y las variaciones de corriente en el Grijalva.