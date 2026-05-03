Hieren a niña de cinco años en ataque a taquería en Jiutepec

CUERNAVACA (apro).- Una niña de cinco años resultó lesionada durante un hecho de violencia registrado en una taquería del municipio de Jiutepec, donde también un hombre resultó herido; de acuerdo con reportes ciudadanos, en la zona se han señalado casos recurrentes de presunta extorsión contra comerciantes bajo la modalidad de cobro de piso.

El episodio ocurrió alrededor de las 05:55 horas de este sábado, en un establecimiento ubicado sobre la calle 27 de Enero, en la colonia Huizachera, cuando personas a bordo de una motocicleta habrían disparado contra el lugar.

En el sitio resultaron heridos un hombre de 28 años y la menor de edad. Ambos fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona y trasladados posteriormente a un hospital.

En días recientes, en ese mismo municipio, una mujer confrontó a su presunto extorsionador, a quien señaló de exigirle el cobro de piso. De acuerdo con testimonios de habitantes, se han registrado denuncias recurrentes por este tipo de prácticas que afectarían a diversos comerciantes, lo que ha generado preocupación entre sectores locales por posibles casos de extorsión en la demarcación.

En Jiutepec se han registrado casos de extorsión que evidencian la persistencia de este delito en el municipio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y marzo se presentaron seis denuncias por extorsión a través de llamadas, redes sociales o mensajes, además de una más de carácter presencial, lo que coloca al municipio en el décimo lugar a nivel estatal.

No obstante, las cifras oficiales no alcanzan a dimensionar la totalidad del fenómeno. La ausencia de una estrategia coordinada entre autoridades municipales, estatales y federales ha dificultado su contención. A esto se suma la denominada “cifra negra”: datos del INEGI, mediante la ENVIPE, ubican a Morelos en el lugar 24 nacional en extorsión no denunciada, con al menos 96 casos que no fueron reportados por temor, desconfianza o percepción de impunidad.

Jiutepec, gobernado por Eder Rodríguez Casillas, quien llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) en alianza con el PRI, el PRD y Redes Sociales Progresistas, forma parte de la zona metropolitana de Morelos y se ubica a 8.2 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado.

Tras la agresión, se desplegó un operativo de seguridad en la zona, sin que hasta el momento se tenga registro de personas detenidas.

Un muerto en Cuernavaca

En un hecho distinto ocurrido durante las primeras horas del mismo sábado, en Cuernavaca un hombre murió tras ser atacado mientras se encontraba en el interior de su vehículo en la colonia Tenochtitlán.

El automóvil fue localizado sobre la calle Azcapotzalco, detenido, con el motor encendido y las luces activas. En el interior se encontraba un hombre de aproximadamente 50 años, inconsciente y con lesiones por arma de fuego.

En la zona fueron hallados casquillos percutidos calibre 9 milímetros, lo que sugiere un ataque directo.

Cuernavaca es gobernada por José Luis Urióstegui Salgado, quien actualmente cursa su segundo trienio al frente del ayuntamiento; llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) en alianza con el PRI, el PRD y Redes Sociales Progresistas.

Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada para las diligencias correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones.

No se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con ambos hechos.