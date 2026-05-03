Madre buscadora exige rendición de cuentas a gobernadora interina de Sinaloa

DURANGO, Dgo. (apro).- Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, exigió a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, avances en la investigación, rendición de cuentas a funcionarios vinculados al caso y una reingeniería "profunda" a la Fiscalía de Sinaloa.

“A días de cumplirse siete meses, la realidad es contundente: no hay resultados, no hay respuestas”, expresó la madre Carlos Emilio, quien fue visto por última vez dentro del bar Terraza Valentinos, en el puerto sinaloense, propiedad de Ricardo "Pity" Velarde Cárdenas, colaborador del entonces gobernador, Rubén Rocha Moya.

En el mensaje difundido a través de sus redes sociales, Valenzuela Gil se dirigió a la mandataria estatal, quien asumió el cargo el 2 de mayo, tras la salida de Rocha Moya, acusado por el gobierno estadounidense de tener vínculos con el crimen organizado, y advirtió sobre la crisis de desapariciones en la entidad.

“Usted asume el cargo (…) en un estado marcado por miles de personas desaparecidas, por fosas que siguen apareciendo y por una crisis que ya desbordó cualquier discurso”, señaló.

La madre del joven destacó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses, “Ese no es un contexto más. Es el contexto”, dijo y recordó la relación entre el entorno donde ocurrió la desaparición, la falta de avances y posibles responsabilidades. “Y en ese -cruce poder, desaparición y ausencia de resultados- lo que queda ya no es duda. Es responsabilidad”, afirmó.

Y es que tras la desaparición de Carlos Emilio ocurrida en el establecimiento del entonces secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, a la fecha no ha habido avances en las investigaciones.

Ante esto, Valenzuela Gil pidió a la gobernadora interina evitar omisiones y garantizar una investigación sin límites. “No sea parte del silencio, no sea parte de la omisión, no sea parte de la continuidad”, dijo.

Asimismo, solicitó que se llame a rendir cuentas a todos los actores relacionados con el caso, “incluido quien es identificado públicamente como ‘Pity’”.

También planteó la necesidad de una revisión profunda en la Fiscalía General del Estado. “La Fiscalía del estado requiere una reingeniería profunda, un replanteamiento real de su funcionamiento, de sus procesos y de sus responsables”, pues además de la falta de resultados, recordó que el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, fue incluido en la lista de funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Cuestionó el desempeño del vicefiscal Isaac Aguayo Roacho quien, “tuvo en sus manos la investigación, con una familia que actuó de inmediato, y aun así no hay resultados, el problema no es el tiempo. Es el sistema”, afirmó.

La madre del joven señaló que su exigencia se extiende a otros casos de desaparición en la entidad. “No hablo solo por mi hijo. Hablo por los hijos de muchas familias que han sido víctimas de violencia, de indiferencia y de una estructura que ha permitido que lugares de esparcimiento se conviertan en puntos de desaparición”, expresó.