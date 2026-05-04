Ejecutan en Tabasco a cajera de carnicería; estos negocios se convirtieron en objetivos de extorsión. Foto: Google Maps

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La ejecución de una cajera de la carnicería Grijalva, este lunes en Jalpa de Méndez, confirmó que los negocios de ese giro se han convertido en objetivo preferente del crimen organizado para el cobro de piso en Tabasco. En menos de dos semanas, ya son dos los comercios atacados con ese patrón.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue baleada dentro del establecimiento ubicado en ese municipio, a unos 35 kilómetros de Villahermosa. El ataque, ocurrido por la mañana, movilizó a corporaciones policiacas y provocó pánico entre empleados y clientes.

El homicidio se suma a una serie de agresiones contra carnicerías en la entidad. El pasado 21 de abril, un joven gerente fue asesinado a balazos dentro de un negocio en la colonia El Espejo I, en Villahermosa.

Familiares de la víctima declararon a medios locales que el establecimiento había recibido intimidaciones y advertencias previas, sin que se activara ninguna medida de protección.

Comerciantes consultados vinculan ambos asesinatos con la negativa de los propietarios a entregar “derecho de piso”. En municipios como Centro, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Cunduacán y Comalcalco, las presiones contra este giro se han intensificado y llegan a través de llamadas, mensajes o visitas de individuos que se presentan como integrantes de grupos criminales y exigen cuotas semanales o mensuales a cambio de “protección”.

Cuando los dueños se resisten, las represalias escalan y van desde quema de vehículos, disparos contra fachadas y amenazas directas, hasta el asesinato de trabajadores —gerentes, cajeros o encargados— dentro de los propios locales.

Los agresores operan con aparente tranquilidad y se dan a la fuga sin ser capturados, lo que alimenta la percepción de impunidad.

Por su flujo constante de efectivo y su estructura generalmente familiar, las carnicerías se han vuelto un blanco recurrente para los extorsionadores.

El ataque a empleados de este tipo de negocios comienza a perfilarse como una práctica criminal orientada no solo a obtener ingresos, sino a imponer control territorial mediante el terror.