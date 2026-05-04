El primer domingo de gobernadora interina de Sinaloa acumuló ocho asesinatos en el estado. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- El primer domingo de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde acumuló más asesinatos en el estado al registrar ocho nuevos casos, así como el hallazgo de dos fosas clandestinas.

El informe diario de la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que, de los ocho asesinatos registrados, cinco ocurrieron en la capital, ciudad que sigue acumulando la mayor incidencia delictiva.

La violencia se ha extendido incluso durante el fin de semana último en donde el registro fue de 16 asesinatos entre el viernes 1 de mayo y el domingo 3, después de que el último día de abril acumuló 10 casos.

También se reportaron hallazgos de fosas clandestinas en la zona rural de Culiacán y otra más en El Verde, en Concordia, municipio que desde enero último ha tenido reportes a colectivos de búsqueda por más fosas en la zona, después del reporte del rescate de los cuerpos sin vida de nueve de los 10 mineros privados de su libertad en ese mismo municipio, en enero último.

Todo esto sucede en los momentos previos a la visita del gabinete de seguridad federal encabezado por los secretarios Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla, quienes sostendrán su primera reunión con la gobernadora interina.