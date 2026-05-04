FGE da espaldarazo a Dámaso Castro, vicefiscal señalado de nexos con los Chapitos

Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, señalado por nexos con los Chapitos por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) dio el espaldarazo al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, señalado por nexos con los Chapitos por el gobierno de Estados Unidos junto a otros funcionarios y mandos policiacos, incluidos el gobernador Rubén Rocha y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que Dámaso Castro Zaavedra “se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.

Castro Saavedra habría formado parte de un grupo de funcionarios y mandos policiacos que operaban para la facción de los Chapitos mediante filtración de inteligencia militar para frustrar operativos, entre otros delitos.

La FGE dio a señaló además que Castro Saavedra atenderá cualquier citación o resolución que en el ámbito de sus competencias que emita la Fiscalía General de la República como parte de las investigaciones abiertas por estas mismas acusaciones radicadas en una corte en Nueva York.

El vicefiscal formo parte de la terna para elegir al fiscal del estado tanto en 2021 en que fue ungida Sara Bruna Quiñónez Estrada como en 2024, fecha en que dejó el cargo por el montaje del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Tras la salida de Quiñónez Estrada, Dámaso Castro ocupó de forma interina el puesto y una vez más fue parte de la terna para suceder el cargo, el cual finalmente recayó en la aún fiscal Claudia Zulema Sánchez Condo.