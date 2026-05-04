Helicóptero de la Marina se desploma en Mazatlán tras presentar falla en motor (Video)

Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en Mazatlán tras presentar falla en motor. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante las maniobras de despegue de la Aeronave MI-17 en el helipuerto ubicado en el muelle de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, la aeronave de la Secretaría de Marina presentó una falla y aterrizó de emergencia.

El helicóptero MI-17 presentó una falla de potencia en el motor principal durante las maniobras de despegue.

"Durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia. De manera inmediata se activaron de los protocolos de seguridad y se realizan las evaluaciones por parte del seguro para los procedimientos correspondientes", detalló la Marina en un mensaje en redes sociales.

??Así fue como un helicóptero de la Marina tuvo que aterrizar de emergencia tras presentar una falla en el motor durante su despegue en la Cuarta Región Naval, en Mazatlán.



No se reportan lesionados, informa la @SEMAR_mx pic.twitter.com/l1dh897VN9 — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026

La dependencia informó que "no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas de este incidente".

El MI-17 es una aeronave de fabricación rusa utilizada por fuerzas armadas de distintos países para labores de transporte, rescate y apoyo logístico. En México, forma parte de la flota operativa de la Semar en tareas de seguridad y auxilio a la población.