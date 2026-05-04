Niño de ocho años fue ejecutado frente a su casa en Oaxaca

El detenido es conocido con el alias de “Gallo huiini”. Foto: @FISCALIA_GobOax

OAXACA, Oax. (apro).- Luis Ángel, un niño de apenas ocho años de edad, ya no estará para festejar el día de las madres porque fue ejecutado frente a su propio domicilio.

Pese a que el gobernador Salomón Jara Cruz presentó el pasado 15 de abril, el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, donde afirmó que “la lucha contra la delincuencia será frontal”, la violencia no ha cesado, ahora fue asesinado un niño de ocho años de edad y herida de gravedad una mujer de la tercera edad que intentó protegerlo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en la en la colonia Lorenza Santiago de Juchitán de Zaragoza, considerado el quinto municipio con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre las 88 ciudades más importantes de México durante enero de 2026.

De acuerdo con el diagnóstico de la Mesa de Seguridad, este municipio ocupa el primer lugar estatal en homicidios dolosos y extorsión, además del segundo lugar en narcomenudeo.

La Fiscalía General de Oaxaca, a través de un comunicado, informó de la detención de un joven de apenas 23 años de edad como presunto responsable de esta agresión armada en la que perdió la vida Miguel Ángel.

El boletín resalta la captura de un hombre identificado con el alias de “Gallo huiini”, señalado como el autor material de la agresión armada en la que un niño de ocho años perdió la vida en Juchitán de Zaragoza.

Refieren que el Gallo Huiini era “considerado un objetivo prioritario al ser uno de los principales generadores de violencia en el municipio, relacionado con actividades delictivas como extorsión, cobro de piso y sicariato.

Las investigaciones determinaron que el móvil de la agresión ocurrida la noche del 3 de mayo en la colonia Lorenza Santiago sería una deuda económica que un familiar del menor sostenía con el agresor.

Al no recibir el pago, “Gallo huiini” habría acudido al domicilio para amedrentar al deudor y disparó contra la vivienda, hiriendo al niño y lesionando a una mujer adulta.