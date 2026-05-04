Rocío Nahle confirma que hubo quema de camiones y bloqueos carreteros en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

XALAPA, Ver. (apro).- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó la quema de camiones y bloqueos carreteros en la zona norte del estado, hechos que ya son investigados por autoridades estatales.

Señaló que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) presuntamente retuvieron unidades de una empresa refresquera y las incendiaron, por lo que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron operativos en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían huido hacia el estado de Hidalgo, lo que derivó en coordinación con autoridades de esa entidad.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 4 de mayo de 2026, cuando también se registraron bloqueos intermitentes en carreteras del norte de Veracruz, en comunidades como Oxitempa (Ixhuatlán de Madero), Tenexco (Chicontepec), Terrerillos y San Diego (Tantoyuca).

Según reportes, las unidades fueron retenidas e incendiadas en el tramo San Diego–Chapopote, en el municipio de Chalma. Además, se reportó un cierre en la carretera estatal San Sebastián–Chicontepec, a la altura de Pastorías, con afectaciones a la circulación.

Estas movilizaciones se realizaron para exigir la liberación de Higinio Bustos Navarro, en el marco del quinto aniversario de su detención.

Higinio Bustos fue detenido el 3 de mayo de 2021 en Chicontepec y, en enero de 2024, un juez local lo sentenció a 20 años de prisión. Fue declarado culpable por el homicidio de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional ocurrido en 2008.

La mandataria estatal subrayó que este tipo de acciones constituyen delitos y no pueden justificarse como manifestaciones, al implicar la retención de unidades y daños materiales.

Las autoridades mantienen operativos en la región para ubicar a los responsables y restablecer el orden.