Caro Quintero encabeza la lista de los más buscados por EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El capo mexicano Rafael Caro Quintero ocupa el primer lugar en la lista de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura del narcotraficante del cártel de Sinaloa.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) responsabiliza a Caro Quintero del homicidio de su agente encubierto Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y por los delitos de secuestro y posesión con intención de distribuir mariguana y cocaína en Estados Unidos.

Tras 28 años de prisión, Caro Quintero –fundador, en 1980, del ya extinto Cártel de Guadalajara, reconocido como la primera organización grande de tráfico de drogas en México-- fue liberado del penal federal de Puente Grande, Jalisco, el 9 de agosto de 2013, luego de que un juez federal resolvió que no debió ser juzgado por tribunales federales, sino por uno estatal, pues la víctima, Enrique Camarena, no era diplomático y oficialmente no formaba parte del cuerpo consular estadunidense.

En la lista de la DEA se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

También aparece Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Él, junto con sus hermanos y tíos, quedaron al frente del cártel de Sinaloa, que lideran junto con Ismael “El Mayo” Zambada y, según Estados Unidos, con Rafael Caro Quintero.

“El Alfredillo”, como se le conoce al vástago de Guzmán Loera, es requerido por la Corte de Chicago, en el Distrito de Illinois, para juzgarlo por conspirar para importar, exportar y distribuir sustancias controladas a Estados Unidos, entre ellas cocaína, heroína y mariguana.

Estados Unidos busca a Rafael Caro Quintero desde la muerte de Enrique Camarena, ocurrida en febrero de 1985, cuando fue secuestrado y torturado. Según la DEA, gracias a la colaboración de Camarena se desarticularon varias células de narcotraficantes y se destruyó el rancho El Búfalo, ubicado en Chihuahua --con 11 hectáreas sembradas de mariguana--, propiedad de Caro Quintero.

De acuerdo con la versión oficial, el indignado capo ordenó el secuestro de Camarena; sin embargo, en julio de 2020 el documental de investigación The Last Narc –con entrevistas a los investigadores de la DEA en el asesinato, así como al fiscal de Los Ángeles que participó en el caso-- reveló que en realidad el secuestro y asesinato de “Kiki” fue una decisión múltiple: además de narcos, participaron el agente de la CIA Félix Ismael Rodríguez, miembros del gobierno mexicano y un agente o encargado de la DEA que trabajaba con Camarena en esos momentos.

El secuestro se perpetró el 8 de febrero de 1985, a plena luz del día, por agentes de policía adscritos a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), gracias a la información facilitada por alguien de la propia DEA.

Camarena fue interrogado por los narcos y el agente de la CIA Félix Rodríguez, y torturado durante las 36 horas de interrogatorio. Le rompieron huesos y dientes, lo quemaron y violaron analmente con un palo. En un momento de los interrogatorios, grabados en cinta de audio, se llamó a un médico para que lo reanimara cuando se desmayaba.

Cuando finalmente entró en coma se le dio muerte golpeándole con una barra de acero en la cabeza. Su cadáver fue hallado un mes después en La Angostura, un pueblo en el estado de Michoacán.