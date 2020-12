Hallan muerto en Morelos al repartidor de Uber Eats desaparecido en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los restos de Omar Nilk Peña Cordero, trabajador de Uber Eats, fueron localizados en Morelos cinco días después de haber desaparecido, en la colonia El Rosal, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La última vez que vieron al hombre de 39 años fue alrededor del mediodía del sábado 5 de diciembre, cuando salió de su casa a bordo de su motocicleta Italika 150 Sport, modelo 2020, color naranja, placas 9T1TS CDMX y ya no volvió.

A su esposa y sus hijos les extrañó que no llamara durante todo el día, como era su costumbre y cuando se quisieron comunicar con él, su teléfono estaba apagado. Salieron a buscarlo toda la noche, pero no lo encontraron, por lo que fueron al Ministerio Público a denunciar su desaparición.

En el Ministerio Público les pidieron que esperaran 72 horas para presentar la denuncia, no sin antes comentarles que a lo mejor se fue de fiesta, con otra mujer o se habría ido de casa por alguna molestia con la familia, narró Jaime, su hermano, en entrevista con medios de comunicación.

El negó cualquiera de estas propuestas porque, dijo, Omar era muy allegado a sus hijos y no les haría algo así y a cada ratito les decía por dónde andaba.

Las autoridades le dijeron que seguirían el caso pero lo único que hicieron fue mandar un correo a Uber Eats pidiendo la última ubicación de Omar, contó.

¿Cómo lo localizaron?

Jaime hizo la denuncia pública, en redes sociales. Recibió muchos mensajes de personas que hicieron perfiles falsos para decirle que sabían dónde estaba su hermano pero tenía que darles una recompensa por la información. También eliminaban las cuentas cada vez que pedía una foto o una videollamada con su hermano.

Su nombre es Omar Nilk Peña Cordero las placas de la moto son 9T1 TS su número es 5510040930 nos urge saber el rumbo de su última entrega para que lo busquen en las cámaras del C4 — 8-12-12 (@isra241078) December 7, 2020

Entre esos mensajes, narró, una persona que le dijo trabajaba para el Servicio Médico Forense de Morelos los contactó para informarle que el domingo 6 habían encontrado una persona con las características de Omar Nilk, incluyendo la vestimenta.

“Me dijeron que habían visto por las redes sociales que Omar estaba desaparecido y que eran muy similares las señas particulares de mi hermano a los que ellos tenían, pero no dio más datos porque se iba a meter en problemas, pues tenían que pedir apoyo a las autoridades de la Ciudad de México para dar más información. Solo nos dio la ubicación del Semefo”, indicó en entrevista con Milenio y Pie de Página.

Señaló que la persona del Semefo le dijo que estaba casi seguro que era su hermano, pero le recomendó ir cuánto antes a Cuautla para verificarlo porque tardaría varios días en pedir apoyo de las autoridades de la Ciudad de México.

“No lo dudamos, vinimos a Morelos y sí, lamentablemente es mi hermano, a quien se ve que le hicieron cosas. Después nos enseñaron su ropa y pues sí, es exactamente la que llevaba. Era una persona muy tranquila que nunca llegaba tarde a su casa y no salía de fiesta”, comentó.

También les dijo que Omar Nilk tenía dos hijos y que por la pandemia estaba buscando otro ingreso porque en la empresa de audiovisuales donde trabajaba sólo le estaban pagando una parte de su sueldo y como estaba pagando su motocicleta se metió a trabajar a Uber Eats, donde llevaba alrededor de un mes.

¿Qué hizo Uber Eats al respecto?

En la fiscalía les comentaron que Uber Eats no había respondido el correo donde se les solicitó la última ubicación de Omar, por lo que las autoridades le dieron el correo empresarial a la familia para que lo solicitaran personalmente.

Después de mandar correos y mensajes donde solo contestaban que estaban en eso, el 10 de diciembre fue a las oficinas de Uber y le negaron la entrada, le comentaron que no le podían dar información a pesar de que llevaba una hoja de la fiscalía firmada.

Entonces comenzó a grabar un video en vivo para que la gente viera cómo lo estaban tratando porque le dijeron que las oficinas oficiales de Uber están en California, Estados Unidos y que esa sucursal solo sirve para contratar gente, no para dar información sobre los trabajadores.

“Amigos, estoy en el caso de mi hermano desaparecido, estamos en las oficinas de Uber en Cafetales, y aquí está el personal cerrando las oficinas. No nos quisieron atender, no nos quieren atender, no nos quieren dar la información de mi hermano. Solo necesito su última ubicación y ya nos cerraron las oficinas amigos.

“Mi hermano lleva cinco días desaparecido y miren, ya cerraron las puertas, que si queremos información que están hasta California las oficinas”, contó.

Familiares del compañero desaparecido fueron a oficinas de @Uber_MEX @UberEats_mex y le cerraron la puerta en la cara.#Uber ELLOS no quieren dinero solo que los ayudes a encontrar a una persona que para ellos significa más que un número.

Te Buscamos OMAR PEÑA CORDERO pic.twitter.com/CNNQlUK2a8 — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) December 10, 2020

Posteriormente, Uber le llamó para pedirle que bajara el video de redes sociales porque acababan de mandar la información a la fiscalía y ese mismo día, en un comunicado de dos párrafos, Uber informó que desde el 8 de diciembre estaban en contacto con las autoridades a cargo de la investigación y que ya habían enviado respuesta sobre los viajes realizados por Omar mediante esa aplicación.

Un día después, el cuerpo de Omar Nilk fue localizado. En un comunicado fechado el 11 de diciembre, Uber Eats lamentó la muerte de Omar Nilk y reiteró que esta empresa solo comparte información del uso de la aplicación a través de las autoridades y con una solicitud relacionada a alguna investigación para validar su buen uso y manteniendo la confidencialidad de los datos.