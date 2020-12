Medios del mundo se unen a la exigencia de justicia para Regina Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Medios de comunicación de diversas partes del mundo se unieron la exigencia de justicia en torno al asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido el 28 de abril de 2012 en la ciudad de Xalapa, y las múltiples inconsistencias en la investigación de las autoridades locales que le siguieron.

Lo anterior como parte de "The Cartel Project", un trabajo de periodismo de colaboración del consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories, en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, incluido Proceso.

The Washington Post es parte de ese conglomerado de medios que este domingo destacó el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz.

Bajo el título "A murder in Veracruz: Slain journalist's story a portrait of a violent, corrupt era in Mexico" (Un asesinato en Veracruz: la historia de una periodista asesinada, un retrato de una era violenta y corrupta en México), el diario estadounidense pondera la labor que Regina realizó previo a su asesinato: acusar actos de corrupción, principalmente de dos gobernadores -Fidel Herrera y Javier Duarte- que saqueron Veracruz y permitieron que los cárteles operaran libremente en la entidad.

The Washington Post

Otro medio de renombre que se unió al proyecto fue el diario británico The Guardian, quien nombró a su publicación "Murder in Mexico: journalists caught in the crosshairs" (Asesinato en México: periodistas atrapados en la mira), y en donde destaca la ola de violencia en contra de periodistas en México, siendo el caso de Regina Martínez un catalizador que convirtió a la nación mexicana en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

"Regina Martínez era considerada enemiga del Estado. [...] Fue una fuente de irritación para cuatro gobernadores. Destacó la violencia, los abusos de poder y los encubrimientos en las páginas de Proceso, la revista de investigación periodística más importante de México", se lee.

The Guardian

Por su parte, el diario El País, de España, destaca tanto en su versión española, americana y mexicana, las omisiones y contradicciones en torno a la investigación hecha por la Fiscalía de Veracruz, las acciones emprendidas para tratar de imponer la versión oficial, así como el aire de impunidad en torno a este y los decenas de casos de violencia en contra de periodistas en México.

"El asesinato de Regina Martínez (Rafael Lucio, 1963) marcó un antes y después en el país más homicida del mundo para la prensa. Respetada, leída, querida y vinculada al histórico Proceso, un semanario de prestigio, su muerte significó traspasar una línea de alcance nacional que no se había cruzado hasta entonces", escribió el periodista Jacobo García en el texto "Regina Martínez, el asesinato que marcó el camino para silenciar a la prensa en México". El País

A la lista de medios se sumó también el alemám Süddeutsche Zeitung, cuya historia "Die Unbestechliche" (El incorruptible) narra la investigación hecha que, supuestamente, esclarecería el homicidio de Regina Martínez pero que, a más de ocho años de distancia, sigue siendo un misterio, a pesar de que uno de los presuntos agresores está en prisión.

“Cuando salgo, me doy la vuelta una y otra vez para ver si hay algún peligro en alguna parte", palabras de Regina Martínez, al describir su vida cotidiana, recuperadas por el medio alemán. Süddeutsche Zeitung