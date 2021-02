Lydia Cacho va por 20 años de cárcel contra Mario Marín; recuerda "traición" de Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con Mario Marín finalmente detenido, la periodista Lydia Cacho buscará ahora que la condena contra el exmandatario poblano no sea menor de 20 años de cárcel.

Así se lo confesó este jueves a Carmen Aristegui en una larga entrevista en la que también recordó cómo la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la “traicionó” en 2007, cuando, en la Suprema Corte, votó por no sancionar a Mario Marín, al determinar que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron los derechos humanos de la periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución.

--¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes ‘qué pasó mi góber precioso’? Esta parte de las conversaciones a las que tuvimos acceso y pudimos compartir con el público hace 15 años y que detonaron una historia que te ha tocado vivir en todo este tiempo, con la detención de Mario Marín, ¿qué te dice todo esto?, ¿cómo estás viviendo el momento?, ¿qué representa?, le pregunto Aristegui a Cacho.

La autora del libro "Los demonios del Edén", libro que a la postre provocó su detención y tortura, respondió:

“Ya está en prisión, también Succar Kuri, Kamel Nacif está huyendo, sus cuentas congeladas… ayer para mí era casi de madrugada cuando me llamó el fiscal (Alejandro Gertz) para decirme que estaban haciendo la detención en ese momento, que acababan de tirar la puerta en la casa donde se ocultaba Mario Marín, en una zona muy aislada de Acapulco y que estaba verdaderamente escondido, en condiciones precarias.

“Sólo sonreí, me pareció que ya era momento, llevamos poco más de 14 años dando esta batalla. Es su trabajo, les toca hacerlo, les toca a las autoridades, algunas lo han hecho y muy tranquila, Carmen, sigue la batalla, esto no me pone en menos peligro, al contrario, están más enojados que nunca, tienen a sus sicarios ahí afuera, sigue libre también Adolfo Karam Beltrán, que tiene hombres armados a su servicio.

“Tenemos que tener cautela, cuidado, ahora estamos enviando un equipo de protección y seguridad para nuestros abogados en Cancún, a nuestra abogada, y bueno como esto todo México… y a seguirle dando para demostrar y tener en la cárcel por lo menos 20 años al primer gobernador vinculado con casos de trata de personas y tortura de periodistas, es muy importante sentar precedente, y presionar a la autoridad para que no lo libere como ha ocurrido con otras detenciones escandalosas en México.

“Tenemos evidencia que (Mario Marín) no sólo protegió a una red de tratantes, y en esa protección hubo consumo de pornografía infantil, y él mismo tenía un caso de una niña menor de edad con la que estuvo vinculado sexualmente, y hay videos”.

Vamos por 20 años de cárcel para Marín; Sánchez Cordero nos traicionó: Lydia Cacho https://t.co/pmaKLbZqCg pic.twitter.com/IEtDHuVyDM — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) February 4, 2021

En la entrevista, Cacho recordó también que después de la publicación de su libro especialistas le dijeron que no iban a detener a los responsables. “Un comentario muy insistente era que al gobernador jamás lo van a tocar, Mario Marín es intocable“, pero ahora si le preguntan, a pesar de la tortura que sufrió, lo volvería a publicar porque era necesario que México hablara de pornografía infantil y la trata de personas.

A Lydia Cacho no se le olvida aquel episodio con la ministra en retiro Sánchez Cordero, cuando la Corte analizó su caso. “Cada vez que veo a Olga Sánchez Cordero, que fue la ministra que nos traicionó, no solamente a mí, en no reconocer que fui torturada, como ahora ha tenido que reconocer esta mañana en su conferencia matutina, ella fue parte de una complicidad desde la Suprema Corte que impidió que casos similares… fueran llevados ante la justicia y se convirtieran en precedentes jurídicos para México”.

Prosiguió:

“Yo creo que ella es la responsable de haber detenido la justicia durante 15 años para miles y miles de víctimas en México y que tiene una deuda con el país, una deuda moral y jurídica”.

Gracias al voto en contra de Sánchez Cordero, dijo, el llamado Góber Precioso no fue sancionado ni procesado por haber estado implicado en la tortura y detención de la periodista.

“A la secretaria de Gobernación le correspondería la vigilancia de este tipo de delincuencia organizada que esclaviza a niñas y niños en todo el país, y a jóvenes por supuesto, y que también los explota para la esclavitud, el narcocultivo, y que sea ella quien nos traicionó en la Suprema Corte, es decir yo no confío en ella y me preocupa que no sea un tema en la agenda del gobierno mexicano actual”, reiteró.

Sobre la sentencia en contra Jean Succar Kuri de 112 años de prisión por delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, la periodista refirió que “es el caso más emblemático de América Latina de trata de niñas para la explotación sexual comercial”, “aunque sea muy lento pero funciona” el haber documentado su operación. Ahora Marín está en la misma cárcel que Succar Kuri en Cancún.

--Tú has colocado a Mario Marín como la persona que encabezó la red de protección política que pretendía silenciar la operación político-empresarial de explotación sexual comercial de niñas de entre 4 y 13 años, más documentado de la historia mexicana… “, le preguntó Aristegui.

Sin titubear, Cacho, quien reside fuera del país desde que se reactivaron las amenazas en su contra, respondió:

“Es un tema que no podemos dejar, tenemos que seguirlo hasta que se detenga (a todos). Que sepan que no pueden operar con impunidad. Y este ejemplo de tener a un exgobernador en la misma prisión municipal que un tratante de niñas y niños, me parece que es importante, es una buena lección para los criminales, que sepan que no se saldrán con la suya y que vamos a seguir en busca de justicia, no de venganza, y también de protección de las víctimas, que las víctimas se sientan reivindicadas.

“Entramos en una nueva etapa, en la que otra vez vamos a tener que estar encima de la justicia para que no terminen ganando ellos, comprando a la gente, amenazándola, acallándola, a los testigos ya no los pueden acallar, la testigo principal en este caso soy yo, la víctima directa de la tortura soy yo, que es la de toda la evidencia, que la ley necesitaba y reconoce, no tienen manera de decir que no (hay pruebas”.

La también activista recordó el trabajo de José Luis Santiago Vasconcelos en la SIEDO -hoy SEIDO-, quien le reconoció su valentía y logró que Succar Kuri fuera extraditado a México, por lo que le dijo que le tocaba la tarea de que los políticos no logren liberarlo. Y puso de ejemplo que Miguel Ángel Yunes Linares ordenó desaparecer expedientes.

Expuso que hay casos en todo el mundo de explotación de menores, en la que participan empresarios y narcoestados.

Con información de Aristegui Noticias