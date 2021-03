Una jueza suspende indefinidamente la extinción del Fidecine

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza federal suspendió de manera indefinida la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), por lo que la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) no podrán decretar la desaparición del fideicomiso previsto en la Ley General de Cinematografía.

La resolución dictada por la jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, afirma que la suspensión otorgada a la cineasta Marcela Fernández Violante y al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográficas (STPC) no afecta el interés general y, por el contrario, destaca que de no concederse la medida cautelar, la extinción de Fidecine hubiese provocado “daños y perjuicios a la sociedad".

De acuerdo con el expediente de amparo 155/2021, la demanda de amparo impugna la desaparición de Fidecine, uno de los 109 fideicomisos del gobierno mexicano, cuya desaparición fue aprobada por el Senado de la República en noviembre del 2020.

El amparo fue presentado por la secretaria general de la Sección de Autores y Adaptadores de Cine del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográficas (STPC), Marcela Fernández Violante, a nombre de esa organización gremial, con el fin de obligar a los senadores y diputados federales a revisar la desaparición del organismo que coadyuva a los cineastas del país a financiar sus obras.

Por considerar que la extinción de Fidecine provocaría daños a la industria, Fernández Violante y el STPC promovieron un juicio de amparo contra la extinción de Fidecine, alegando que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de enero, violaba cinco artículos constitucionales.

La resolución señala que mediante decreto publicado en el DOF desde el 5 de enero de 1999, se reformó la Ley Federal de Cinematografía con la finalidad de brindar “un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales”.

La resolución añade que en el artículo 331 de la citada norma se plasmó el arranque del fideicomiso denominado "Fondo de Inversión y Estímulos al Cine" (FIDECINE)” en el que se reconoce la importancia del fomento a la industria cinematográfica y el papel del cine en la cultura, por lo que el Poder Legislativo decidió coadyuvar a la difusión, realización, producción, distribución, comercialización y exhibición del cine nacional con fondos del Estado.

“De ahí que el fomento a la industria cinematográfica es una cuestión de orden público y de interés social, cuya paralización conlleva una afectación al interés general. Por tanto, si el acto reclamado tiende a extinguir el fondo creado para fomentar la industria cinematográfica, ello impacta contra el derecho a la cultura de todos los mexicanos”, explica la suspensión otorgada por la juzgadora federal.

De igual forma, el fallo advierte que suspender la extinción de Fidecine “de ninguna manera priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sino que, por el contrario, con la medida cautelar solicitada por la parte quejosa se busca que no se extinga el Fidecine y, con ello, se continúe brindando

un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales”.

Por lo anterior, la suspensión definitiva fue otorgada al STPC y a Marcela Fernández Violante para el efecto “de que no se realice ningún acto o proceso para extinguir el Fidecine y particularmente, para que no se suscriba ningún convenio de extinción o terminación del Fidecine”, por lo que se ordena a la Secretaría de Cultura y al Imcine mantener las cosas “en el estado que guardan” y no desatender las necesidades colectivas hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo.