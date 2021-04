MNDM exige a diputados "romper el pacto con la impunidad" y llamar a cuentas a Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigieron a la Cámara de Diputados “romper el pacto con la impunidad” y llamar a cuentas al fiscal general Alejandro Gertz Manero, antes de someter al pleno el dictamen de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República(FGR).

En representación de 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellas originarias de Centroamérica, integrantes del MNDM --principalmente mujeres-- insistieron en su exigencia de no aprobar el dictamen de dicha ley por considerar que va “en detrimento de los derechos de las víctimas y de la impostergable necesidad de generar estructuras eficaces de combate a la impunidad”.

Instaladas frente a la Cámara de Diputados y en compañía de Martha Tagle y Lorena Villavicencio, legisladoras de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, respectivamente, quienes la víspera votaron en contra del dictamen en la Comisión de Justicia, las mujeres familiares de personas desaparecidas alertaron una vez más de los riesgos que representa la aprobación de la Ley impulsada por Gertz Manero y que modifica 68 ordenamientos legales.

Mientras los diputados fijaban su posición, el dictamen fue retornado a la Comisión de Justicia, toda vez que el Partido Acción Nacional (PAN) impugnó la intención de someterlo a votación en el pleno, cuando la víspera alcanzó una mayoría simple. Y es que el reglamento obliga a someter los dictámenes cuando en comisiones alcancen una mayoría absoluta. En este caso, la votación en la Comisión de Justicia fue de 12 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

Mientras, el MNDM expuso que en el dictamen que se pretende aprobar destaca “la poca claridad” del papel de la FGR dentro del Sistema nacional de Búsqueda; se corre el riesgo de que la participación del Ministerio Público en el Protocolo Homologado de Búsqueda sea eliminado; se dan facultades de investigación a la Guardia Nacional; se restringe la participación de los familiares en los procesos de búsqueda, y se eliminan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la participación ciudadana en la designación de fiscalías especializadas y en el acompañamiento al trabajo de la FGR.

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), una de las organizaciones que participó en la elaboración de la Ley Orgánica de la FGR que se pretende derogar para dar entrada a la Ley de la FGR de Gertz Manero, hizo un reconocimiento a las legisladoras de distintos partidos que votaron en contra del dictamen presentado la víspera, como Pilar Ortega, Ruth García, Mariana Rodríguez, Verónica Juárez, así como Tagle y Villavicencio.

Tras calificar como “autoritaria” la Ley impulsada por Gertz Manero, llamó a los legisladores a “romper con el pacto de impunidad”, votando en contra de la legislación, y reunirse con las familias de las víctimas de desaparición; asimismo, que sean empáticos con su dolor y actúen en consecuencia “para que la ley no pase”.

Exceptuando las legisladoras mencionadas, apuntó, “nadie está a favor de las víctimas” en la Cámara de Diputados, por lo que insistió en su llamado a los legisladores: “Rompan con el pacto de impunidad, rompan con la línea oficial que atenta contra los derechos y atenta contra la democracia”.

La defensora alertó que la reforma al Poder Judicial es parte de una serie de proyectos que buscan revertir los derechos alcanzados por el movimiento de víctimas, por lo que pidió a la Cámara Baja abrir “el debate para que empecemos a discutir los problemas reales estructurales que no permiten enfrentar la impunidad”.

Durante el evento, las diputadas Martha Tagle y Lorena Villavicencio coincidieron en que buscarán incidir para que Gertz Manero se presente ante la Comisión de Justicia y explique por qué no implementó la Ley Orgánica construida entre legisladores y la sociedad civil, y que dé a conocer su diagnóstico.

“En estos dos años, en lugar de implementar la Ley Orgánica, el fiscal se empeñó en construir una reforma para abrogar la ley y regresar al pasado de fiscales indolentes, sin preparación, que no consideran como parte de su responsabilidad, dar justicia a las víctimas y ayudar a encontrar a las personas desaparecidas”, dijo la legisladora de MC.

Tagle reconoció la persistencia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a las que atribuyó que no se haya alcanzado una mayoría absoluta en la votación del dictamen en la Comisión de Justicia

Asu vez, Lorena Villavicencio puntualizó que el fiscal general “debería dar la cara en la Comisión de Justicia y decirnos claramente la motivación y el sentido de cambiar una ley que no ha implementado en su totalidad”.

La pretensión de la nueva ley de la FGR –agregó-- es quitarle atribuciones a la institución para buscar a más de 90 mil personas desaparecidas, y otras más cuya desaparición no haya sido denunciada, por lo que se pronunció por tomar en cuenta en el dictamen “los planteamientos de los familiares y de la comisionada Nacional de Búsqueda (Karla Quintana)”

Villavicencio llamó a Gertz Manero a rendir cuentas y que “tenga la empatía con las víctimas. No olvide que el respeto a los derechos humanos no es sólo una responsabilidad, sino es una respuesta ética al sufrimiento del otro; no queremos que sigan revictimizando a las victimas de este país, que no sean víctimas de las omisiones de las autoridades competentes”.

Grace Fernández, integrante del MNDM. insistió en el llamado a cuentas del fiscal Gertz Manero, y convocó a las mujeres legisladoras a solidarizarse con madres, hermanas e hijas que buscan a sus familiares desaparecidos.

Finalmente, resaltó que durante todo el proceso legislativo el MNDM ha intentado hablar con los legisladores Rubén Cayetano, de la Comisión de Justicia, e Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, sin que hayan admitido un encuentro con los familiares de desaparecidos, por lo que insistió en que resulta injustificable que los legisladores voten por “línea y no por lo que es correcto, que es defender los derechos de las víctimas y acabar con la impunidad”.