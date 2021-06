Perfil / "Queremos que Sandoval vaya a la cárcel"

La carrera política de Roberto Sandoval Castañeda ha sido meteórica, lo mismo que la acumulación de su riqueza; todo ello en menos de ocho años. En 2011, el actual gobernador de Nayarit todavía se ufanaba de la pobreza en la que creció, pero pronto lo olvidó, y se dedicó a presumir sus logros y a rodearse de malas compañías, como Édgar Veytia, el exfiscal que ahora está preso en Estados Unidos. Molestos porque ninguna autoridad lo investiga, el perredista Rodrigo González Barrios y el exmagistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco acompañaron a un grupo de comuneros agraviados a interponer una denuncia contra el mandatario.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Valoro mucho a mi madre porque, aunque creció en la pobreza, se enseñó a tener fe en Dios. Mi padre cursó hasta primer año. Me platicaba que le decían: ‘¿A ver, qué dice aquí?’, pero él no alcanzaba a leer porque no veía… Hasta los 12 años pudo comprarse unos lentes.”

Así lo contó Roberto Sandoval Castañeda en abril de 2011 durante una videoentrevista sobre su infancia y adolescencia, difundida durante la campaña que lo llevó a la gubernatura de Nayarit.

Y añadió: “Yo estaba estudiando agrónomo zootecnista, no terminé porque me dediqué a trabajar. Me casé muy joven, estaba cumpliendo los 19 años. Me tuve que ir a Estados Unidos, a donde llegué barriendo yardas. Me acuerdo que salía a las cinco de la mañana a pedir trabajo y regresaba muy noche. (En casa) ya tenía mi aguja en un pomo de alcohol. La aguja era fundamental para reventar las ampollas que me salían de tanto barrer, porque por escoba recibíamos unos cepillos grandes. Yo tenía que barrer y barrer…”.

Se mostraba orgulloso de sus orígenes en ese video que aún circula en Youtube y ahora forma parte de una denuncia presentada contra él ante la Procuraduría General de la República (PGR) como prueba de que en ese tiempo –2011– no poseía bienes inmuebles.

Durante la administración de Ney González Sánchez (2005-2011) Sandoval fue director del rastro municipal de Tepic durante un breve periodo. Dejó el cargo en 2005 para buscar una diputación local, que ganó, por lo que se incorporó a la XXVIII Legislatura del Congreso estatal, donde permaneció hasta 2008; después buscó la presidencia municipal de Tepic, donde estuvo hasta 2011; luego ganó la gubernatura, en cuya campaña aún se vanaglorió de “sus orígenes”.

El 9 de noviembre de 2009, cuando era alcalde, el portal de noticias NNC difundió una entrevista en la que Sandoval admitió haber pedido a una fiduciaria un préstamo de 2 millones de pesos para adquirir una casa en Guadalajara, donde estudiaban sus dos hijos.

De repente, sus años de penuria pasaron al olvido. El 1 de noviembre de 2012, en el portal Nayarit en Línea circuló un video en el que presume su lujoso rancho de 17 hectáreas ubicado en Aután, municipio de San Blas.

“Aquí –dice a un grupo de reporteros mientras les muestra su propiedad–, la cría de yeguas no cuesta ni un centavo porque los canales riegan la pradera sin costo. Esto, para nosotros, es querer y trabajar la tierra.”

Y agrega, al tiempo que su índice apunta a los verdes y extensos pastizales del rancho: “Del otro lado tenemos praderas en donde (los cantantes) Joan Sebastian y Ezequiel Cheque Peña y su servidor tenemos criadero de yeguas aztecas y españolas. No nos cuesta un solo centavo el agua, y la naturaleza de Nayarit nos da el pasto gratuito”.

La finca está adornada por cuatro estatuas de caballo, tiene un lago artificial con palmeras y árboles a su alrededor, así como parcelas que cuentan con sistema integral de riego todo el año y, por supuesto, una casa familiar.

Sandoval expone también: “Lo que vemos aquí –cientos de cabezas de ganado porcino y bobino– es lo que en cinco años hemos venido comprando mi familia y yo. De poquito en poquito ya son 17 hectáreas”.

La denuncia

El lunes 17 (de abril de 2017), un grupo de 10 nayaritas, representados por el perredista Rodrigo González Barrios y el exmagistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, interpusieron una denuncia contra Sandoval ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Les molesta, dicen, que las autoridades mexicanas no lo investiguen. Para ellos, los tres videos mencionados son la mejor prueba de que incurrió en conductas tipificadas como enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos.

“En ejercicio de nuestros derechos ciudadanos de tomar parte pacífica en los asuntos públicos y políticos del país, máxime que dicho señalamiento de posible hecho de corrupción nos afecta en forma directa como vecinos de Nayarit, porque atenta contra la calidad de vida”, dice el escrito.

Los denunciantes mencionan también las publicaciones periodísticas y los videos en los cuales el gobernador Sandoval admite que la extrema pobreza lo llevó a emigrar a Estados Unidos, donde sobrevivió como barrendero.

Con respecto al lujoso rancho de Aután, sin ser peritos advierten que debió costar millones de pesos. Según ellos, la riqueza patrimonial del gobernador es inexplicable, pues no corresponde a sus ingresos como servidor público. Eso sin contar el resto de propiedades que pueda tener, así como lo que invierte en la manutención de su familia.

González Barrios explica que la denuncia contra Sandoval se presentó a raíz de la detención del exfiscal Édgar Veytia, cuando varios nayaritas despojados de sus propiedades le pidieron ayuda para recuperarlas. Él se reunió con un grupo de poetas, artistas, magistrados, abogados, políticos y decidió a actuar.

Cuenta que en 2012, Sandoval invitó a un grupo de reporteros a su rancho. Les presumió que lo compró en 2007, cuando era diputado, y poco a poco lo fue habilitando. En cinco años, según los cálculos, invirtió como 4.7 millones de pesos.

“Con peritos hicimos un avalúo del rancho. Dicen que la casa no debe de valer menos de 3 millones de pesos, la finca está cercada con madera en sus 17 hectáreas. Por lo bajito, no tiene un valor menor a un millón de dólares. Aun si Sandoval ahorró los cinco años y no empleó su salario para nada, ni en pagar escuela de sus hijos y la manutención de la familia, ni así le hubiera alcanzado”, argumentan los denunciantes.

El abogado Sandoval Blasco expone: Sandoval acrecentó una fortuna como el rancho en Aután, que tiene un sistema de riego impresionante, lo que significa que tiene varias cosechas al año, cuando en Nayarit las tierras de los campesinos son de temporal y se riegan sólo cuando llueve.

Y relata cómo incursionó Sandoval en la política: “Cuando Ney González era alcalde de Tepic –dejó el cargo en 2004 para buscar la gubernatura–, su madre era representante de los productores de la masa y la tortilla y se hizo amiga del padre de Roberto, quien era líder de los carniceros”.

Dice que el papá de Roberto le pidió a la mamá de Ney que intercediera por su hijo, quien dejó de barrer las calles en Los Ángeles y se regresó a Tepic, donde fue nombrado encargado del rastro municipal.

En 2005, ya como gobernador, Ney impulsó a Sandoval como diputado y luego como alcalde de Tepic. En 2009, cuando estaba al frente del ayuntamiento de la capital nayarita, Sandoval dio la conferencia de prensa que difundió el portal local NNC, en la que afirmó que su único patrimonio era una casa que compró en Guadalajara. Y agregó: “Ahora dicen que tengo ranchos, pero no es cierto”.

Estado en quiebra

Hace una semana se filtró a los medios un audio de Alejandro Fonseca González, quien fuera rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), en el cual explica el “mecanismo de corrupción del robertismo”

De entrada –dice–, queda claro que el gobernador es parte del esquema; incluso señala al exfiscal Veytia, quien presuntamente recibía un porcentaje por las obras de pavimentación realizadas en el estado.

A su vez, Raymundo García Chávez, suplente del senador Manuel Cota Jiménez, quien hoy busca la gubernatura bajo el emblema del PRI, se beneficia con la obra pública de los municipios serranos La Yesca, El Nayar y Tecuala, expuso Fonseca González.

Y agregó: “Yo voy al Congreso, de oficial mayor; el sueldo es como de 130 mil pesos limpios. Aparte, el presupuesto es de 300 millones y su manejo es discrecional”. Dijo también que “el patrón” (Sandoval) operaba para poner a la senadora Margarita Flores Sánchez como candidata del PRI al gobierno del estado.

Al día siguiente día de la filtración del video, Fonseca González fue despedido de la UTN.

El miércoles 26 de abril), el periódico Realidades de Nayarit reveló que Hugo Sánchez Sandoval, sobrino del gobernador, era el encargado de cobrar un porcentaje de las obras públicas o inversiones que se realizan en el estado. Hace un año Sánchez Sandoval se fue del estado convertido en millonario. Su esposa, Michelle Arandine Barrón Vivanco, es senadora suplente de Margarita Flores Sánchez.

El exmagistrado Zapata Sandoval Blasco asegura que el gobierno de Nayarit está en quiebra financiera: “No genera riqueza, vive de la participación federal y tiene una deuda de más de 20 mil millones de pesos. Roberto Sandoval recibió el estado con 5 mil millones de pesos de deuda.

“Doce años atrás, el gobernador Roberto Chavarría entregó a Ney González una deuda manejable de 400 a 500 millones de pesos. Estrepitosamente, Ney la dejó en 5 mil millones. Hace tres años, Sandoval dijo que era de 10 mil millones. Cálculos actuales la ubican en lo doble”.

Por todo ello, el exmagistrado González Barrios y los 10 nayaritas inconformes presentaron la denuncia contra Sandoval.

“En diciembre –relata Zapata Sandoval–, la Universidad Autónoma de Nayarit se declaró en quiebra. No lo va a creer: el entonces Órgano Superior de Fiscalización detectó que en la administración de Juan Salazar, el anterior rector, se depositaron como 400 millones de pesos a nombre de un trabajador administrativo.

“Salazar era socio político de Roberto Sandoval; fue él quien lo convirtió en diputado federal cuando era líder de la federación de estudiantes. Ahora la corrupción es tan grave que asfixia.”

Los prestanombres

Acerca de otras propiedades del mandatario, Zapata Sandoval Blasco asegura que son muchas las que se mencionan, como el rancho La Resolana, aunque los presuntos propietarios son prestanombres del gobernador.

“Enrique Peña Nieto anunció Obra Centenario –un proyecto hidráulico con un costo arriba de mil 500 millones de pesos–. En Tepic sabíamos que Sandoval y Veytia se apoderaron de las tierras del canal de riego que va de Tepic a Sinaloa, por medio de Hugo Sánchez Sandoval, hijo de una hermana del gobernador, y del senador Raymundo García Chávez, quien hace 10 años vendía tacos en Santiago Ixcuintla”, dice.

Cuando Sandoval era alcalde de Tepic, el hoy senador se convierte en su secretario particular y así se mantuvo cuando Sandoval se convirtió en gobernador.

“En un año, en marzo de 2016, Roberto nombró al senador como primer notario público, junto con el exfiscal Édgar Veytia y el secretario de Gobierno, José Espinoza Vargas. Luego lo hizo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

“Y desde la magistratura, de manera ilegal, el pleno le autorizó una licencia para que supliera en el Senado a Manuel Cota Jiménez cuando pidió licencia para contender por la gubernatura.

“El hotel El Capricho, que está a la salida de Tepic, está a nombre del senador, aunque sabemos que realmente es del gobernador.”

–Antes de que pertenecieran a Roberto Sandoval, ¿quiénes eran los dueños de El Ensueño y La Resolana?

–Dicen que los arrebataron a ejidatarios….

–¿Es aquí donde entra el equipo de policías de Veytia para amenazar, intimidar o desaparecer a los propietarios de las tierras?

–Obviamente. Todos sabemos que el brazo armado, el brazo ejecutor que impuso el terror en Nayarit es Édgar Veytia. Cuando Roberto llega a gobernador invita como procurador a Javier Germán Rodríguez Jiménez, pero Veytia irrumpía en su oficina y le gritaba grosería y media. Renunció.

“Roberto perdió el control de Veytia; para mí que le tenía miedo. Llegó un momento en que Veytia ponía magistrados como José Alfredo Becerra Anzaldo, quien pasó de director jurídico de la fiscalía a una sala penal. En el Tribunal Administrativo está Raymundo García y otra magistrada de nombre Catalina.”

Zapata Sandoval Blasco asegura que otro prestanombres del gobernador es Carlos Aldate, actual candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepic:

“Fui integrante de la asociación de taxis amarillos. Cuando Carlos era el secretario general de la alianza, mejor me deshice de mi taxi. Otro prestanombres es Agustín Díaz, director de Tránsito y Transporte en el estado. A él, Veytia lo convirtió en magistrado del Tribunal Administrativo. A la salida de Díaz, llegó Fonseca, quien era secretario privado del gobernador. Fonseca es hermano de Alejandro Fonseca, quien recientemente fue destituido como rector de la UTN.”