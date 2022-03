Droga sintética entra a México por solicitudes de laboratorios que no existen, "son casas de particulares": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la droga sintética como el fentanilo ingresa a México desde Asia y de forma encubierta, con solicitudes de laboratorios fantasmas que argumentan que van a utilizar el químico para fines médicos.

“Toda esa droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios que supuestamente las van a usar para fines médicos, pero no sucede así, se han decomisado drogas sintéticas que van a laboratorios; incluso, son rutas supuestamente para ir entregando estas sustancias en distintas partes, en las distintas regiones del país, y no hay ningún laboratorio, no existen, son casas de particulares”, advirtió el Ejecutivo.

El presidente @lopezobrador_ revela que "toda esa droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios que supuestamente las van a usar para fines médicos, pero no sucede así".

En la conferencia mañanera, el mandatario presentó un extenso informe sobre el combate a las drogas para dimensionar el problema que se vive en México con el propósito de que la sociedad se involucre para evitar que siga creciendo el consumo de drogas, principalmente las sintéticas que están causando daños irreversibles en la población juvenil.

"Entonces, no tratar estos asuntos con reservas, ocultarlos, sino informar, que se sepa bien, incluso para que no haya distorsiones es mucho mejor que todos estemos informados. Y una característica del gobierno que represento es la transparencia, el que todos sepamos, que no se oculten las cosas. El que nada debe, nada teme y que la vida pública sea cada vez más pública, saber todo”, dijo y agregó:

“Y con esto también ayudamos a enfrentar la desinformación, del manejo calumnioso de medios de información vinculados a las mafias del poder económico y del poder político. Cuando hay información no prosperan los rumores y se puede contrarrestar la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”, indicó.