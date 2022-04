El cuerpo 11 hallado por la Brigada Nacional de Búsqueda en Mixtlalcingo fue identificado

CUAUTLA, Mor. (proceso.com.mx).- El cuerpo número 11 rescatado del campo Mixtlalcingo, en la vieja mina de arena ubicada en Yecapixtla, fue identificado como Jesús Alejandro Guevara Esparza, de 21 años de edad, que desapareció el 6 de abril de 2021 cuando se dirigía a su trabajo en Cuautla. Su madre, Claudia Esparza, dio la noticia en sus redes sociales “con dolor en el alma, pero agradecida”.

El campo Mixtlalcingo, calificado como “un campo de exterminio” por la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas que acudió a Morelos en octubre y diciembre pasado, se encuentra en el municipio de Yecapixtla, en una vieja mina de arena, donde hasta el momento se han recuperado 11 cuerpos. El último, fue el de Jesús Alejandro.

Hace un mes, Claudia Esparza citó a conferencia de prensa para denunciar las constantes acciones de revictimización de la Fiscalía General de Justicia. Desde el Memorial de las Víctimas, demandó a los funcionarios mayor sensibilidad y hacer su trabajo como lo establece la ley.

“El Ministerio Público me dijo: ‘es que usted no me sirve de nada, no me está apoyando porque no me está diciendo lo que me tiene que decir y si es así no me sirve para nada’, pero si yo supiera dónde está mi hijo no pido ayuda, voy a buscarlo”, denunció en aquella ocasión.

Jesús Alejandro Guevara Esparza despareció hace un año, el 6 de abril de 2021, en la ciudad de Cuautla. Y aunque ahora ya fue ubicado, hasta el momento no se conocen los datos, el móvil o los responsables. Claudia Esparza, su madre, deberá esperar a que se agote todo el proceso jurídico y burocrático para que por fin le entreguen los restos de su hijo.