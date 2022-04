Nueva amenaza de Gertz contra la familia Castillo-Cuevas; oculta 6 meses investigación contra Alonso Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alonso Castillo Cuevas, hijo mayor de Alejandra Cuevas, denunció la existencia de una carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos contra el ambiente, iniciada en la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero y que se había mantenido hasta ahora oculta.

La investigación fue iniciada el 8 de octubre de 2021 y radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, cuyo titular es Alberto Ramos Ramos y que depende directamente del Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López.

“No tengo conocimiento formal, ni he sido citado para comparecer en ninguna carpeta de investigación de la FGR. Esta información me asusta, me preocupa, pero no me sorprende”, dijo Alonso Castillo Cuevas, hijo mayor de Alejandra Cuevas, quien pasó 528 días en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por el homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal general.

La carpeta número FED/FECOC/UE/UEIDAPLE_CDMX/0001544/2021 deriva de un video grabado afuera de la privada donde vive el fiscal Gertz en la que supuestamente habría sido dañado un monumento.

“Ya me habían dicho que me cuidara, que me iba acusar por el video que tomamos mis hermanos en la calle afuera de la privada donde vive, que si porque dañamos un monumento y cosas que no me hacían sentido. Lo que no me haría sentido sería que Alejandro no usara su poder directamente para afectarnos si el asunto de mi mamá y mi abuela le salía mal”, continuó Alonso Castillo.

“Alejandro Gertz Manero fue muy claro conmigo y con mis hermanos cuando nos intimidó para asegurarse que no lo fuéramos a denunciar después por lo que le hizo a mi mamá y mi abuela. Quería que renunciáramos al carácter de víctima indirecta de su persecución contra ellas, aceptando que éramos responsables directos o indirectos por la muerte de su hermano. Incluso nos dijo que si uno solo de mis hermanos no firmaba, no teníamos nada de qué hablar.

“También nos dijo que nos anduviéramos con cuidado por que él se entera de todo porque no le cuesta trabajo como Fiscal enterarse de las cosas, lo que nosotros entendimos que usa los recursos de la Fiscalía para seguirnos, intervenir nuestras comunicaciones y para que veas que es real, aquí esta el audio.

“Y luego nos dijo, como se ve que le dice a todo mundo, que buscáramos a Juan Ramos, que siendo servidor público no podía interferir ni actuar en un asunto familiar y privado del Fiscal”, sostuvo Castillo.

Dijo que no le extraña que haya una carpeta en su contra y anunció que le pedirá que lo cite para que se pueda defender.

“Aunque tengo miedo porque se ve que es inamovible, hubiera preferido mil veces vivir en carne propia el infierno que Alejandro puede crear en la vida de las personas, en lugar de lo que tuvieron que pasar mi mamá y mi abuela y por eso y por ejemplo de valentía que me ha dejado mi mamá, aqui estoy y voy a dar la cara”, añadió.

“Nunca he cometido ningún delito y espero que el Poder Judicial Federal no permita un abuso más de Alejandro contra mí, contra mi familia, ni contra cualquier otra persona en México, porque nunca va a parar y por eso no nos vamos a callar”, dijo Alonso Castillo y concluyó:

“Espero que así como ha ocultado seis meses una carpeta contra mí, ahora tenga el valor de estar presente cuando yo vaya a declarar. Pienso buscar un abogado que me ayude a defenderme y voy a pedir formalmente dos cosas: que me dejen defenderme y que esté presente durante mi declaración.”