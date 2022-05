Mario Escobar, papá de Debanhi Susana, abrió su propio canal de Youtube para informar sobre el caso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Luego del pleito entre youtubers por la cobertura del caso de Debanhi Susana Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de abril dentro de una cisterna, tras 13 días de estar desaparecida, en Escobedo, Nuevo León, su padre Mario Escobar abrió su propio canal de Youtube para informar directamente sobre la muerte de su hija.

Tras agradecer el apoyo de la gente, pidió que ignoren la información falsa que circula en redes sociales y señaló que, por eso, abrió este canal de comunicación que usaba antes para dar clases virtuales y, desde ahí, informará sobre los avances en la investigación.

Hasta el momento ha publicado cuatro videos que tienen entre 14 mil y 187 mil reproducciones. El objetivo, dijo, es facilitar la información en los medios de comunicación y evitar que otros personajes lucren con la tragedia familiar.

Esto surgió después de que, en una entrevista, Escobar reclamó públicamente a quienes usaron la desaparición por 13 días hasta que encontraron muerta a su hija para obtener ganancias de hasta “un millón de pesos”.

El 5 de mayo publicó el primero, en el que agradeció el apoyo de toda la gente que está al pendiente de la situación. Entonces sumó un total de 102 mil suscriptores.

“Seguimos trabajando en lo que es el caso de mi hija Debanhi. Tratando de esclarecer qué fue lo que pasó. La Fiscalía General del Estado sigue trabajando, sigue, de alguna manera con el caso. Tengo la esperanza y la certeza de que todo se va a solucionar para bien y se va a esclarecer esta situación”, dijo.

Comentó que también los ha apoyado el gobernador de Nuevo León, Samuel García y tienen 15 días con elementos de seguridad afuera de su casa.

“Seré muy puntual en que la fiscalía es autónoma y el gobierno del estado también es autónomo y pues, de alguna manera, no pueden trabajar directamente, pero sí pueden trabajar ‘de la mano’, así como la importancia de que gente especializada está, de alguna manera, trabajando en conjunto con todos ellos”, añadió.

Ese mismo día publicó un segundo video, donde aborda a detalle los avances del caso. Habló que el 4 de mayo estuvo la comisión enviada por la presidencia de la República que está apoyando a la fiscalía, junto con derechos humanos y la comisión de búsqueda nacional.

“Desde el 22 de abril del año en curso, el día que estuvimos nosotros en el sepelio, dándole santa sepultura a Debanhi, pues ellos se acercaron conmigo, se presentaron y esa comisión está trabajando en coordinación con estas dependencias”, indicó.

Sobre el hallazgo de una credencial de Debanhi del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los condominios Constitución, al cual si pertenecía su hija, dijo, pero esa credencial la había extraviado dos meses atrás y en esta ubicación que ya había sido cateada encontraron la credencial de elector, pero no la del seguro.

Comentó que, posteriormente, para que tuviera una forma de identificarse le sacaron otra credencial que fue encontrada en sus pertenencias cuando hallaron su cuerpo sin vida, aclaró.

Señaló que están haciendo una comparación de la necropsia independiente con la necropsia de la fiscalía para determinar las causas reales de la muerte de Debanhi que, a su criterio muy personal, sí hay muchas diferencias.

Indicó que, desde hace dos semanas, debido a las amenazas de muerte que ha recibido, al igual que su esposa, el gobernador Samuel García les puso una escolta personal.

“Yo sigo diciendo que Debanhi no cayó accidentalmente. Sigo diciendo que a Debanhi la sembraron. Sigo diciendo que hay que fundamentarlo legalmente. Estamos trabajando en eso. Tengan la plena confianza de que yo voy a trabajar en eso. Si hay necesidad de hacer huelga de hambre la voy a hacer”, aseveró.

Mario Escobar reiteró que no tiene intenciones de lucrar con la muerte de su hija y pidió al público que ignore aquellas cuentas que se han hecho pasar por él para pedir dinero, porque no ha abierto ninguna cuenta para pedir apoyo de la gente. “Si hay gente que lo está haciendo, no le depositen, por favor”, sentenció.

Asimismo, dijo que la familia Escobar tomó control de las redes de Debanhi, incluyendo sus cuentas en TikTok, Facebook e Instagram, donde, de vez en cuando, el señor Escobar publica algún detalle en el perfil de su hija, como la canción que Edén Muñoz le dedicó a Debanhi.

En el tercer video se refirió a la información compartida por los youtubers, en especial de quien dijo que su esposa estaba enferma, lo cual desmintió. La señora Dolores Bazaldua manifestó que está bien de salud y le pedía a Dios tener más salud para seguir en este proceso, pero que no está en el hospital, sino que está en pie de lucha.

“No les hagan caso a los youtubers. No estamos pidiendo dinero. Nosotros no estamos lucrando, precisamente por eso, yo ya tenía este canal de Youtube que utilizaba únicamente para las clases con mis alumnos en la secundaria técnica número 110 y cuando entró la pandemia lo abrí y vamos a desmentir dentro de mi canal esta información para mantener un contacto directo con ustedes”, añadió.

En el video del 6 de mayo comentó que en la empresa Alcosa atendió a los medios de comunicación, donde solicitaron las grabaciones los minutos faltantes de video para saber qué pasó con Debanhi. Y que sus videos son para poner un precedente para que no sigan los feminicidios en el estado y a nivel nacional.

Pidió hacerles caso a los padres, a las madres que tienen un sexto sentido y si les dicen que no salgan porque no quieren que les pase nada, pues hagan caso a las corazonadas que tienen los adultos para no estar en esta situación.

El 4 de mayo, Mario Escobar dijo en su funeral que a su hija la golpearon en la cara, la habían asfixiado.

“Estamos destrozados. Nuestros corazones están partidos porque teníamos mucha esperanza en Dios y en toda la gente de que íbamos a encontrar viva a mi hija. No fue así. La encontramos, después de 13 días, pero me la mataron, muerta, golpeada, asfixiada, según lo que yo vi”, dijo Escobar, al dar las últimas palabras en el velorio de su hija.

El Papá de #DebanhiEscobar al ver las fotos del cuerpo de su hija, pudo ver como #Debanhi tenía mas golpes de lo que la fiscalía de Nuevo León, ha querido hacer creer.



Hematomas en su rostro, golpes en sus ojos, al punto de estar saltados.



La 2da necropsia lo ha confirmadouD83DuDE2A pic.twitter.com/bsbhOysSQw — Laura De Flores (@LauraPocaSV) May 3, 2022

En conferencia, afuera de la fiscalía especializada, Escobar mandó un mensaje a Sarahí e Ivone, las chicas con las que salió de fiesta ese 9 de abril y les pidió que digan la verdad, que no tengan miedo y que espera tengan una larga vida como no la tuvo su hija.

Y que Dios las bendiga, que digan la verdad… si se sienten amenazadas, pues que hablen”, expresó.

¿Qué le pasó a Debanhi?

El 8 de abril fue a una reunión en una Quinta cerca de la PGR Escobedo. Fue vista por última vez el 9 de abril a las 5:00 horas, después de que un supuesto taxista la abandonara en la carretera, luego de que sus amigas la dejaron en la fiesta. 13 días después encontraron su cuerpo sin vida en una cisterna cerca del lugar donde fue vista por última vez.

El 11 de abril, la familia de Debanhi compartió una fotografía de la joven que fue vista por última vez en la carretera Laredo, en Escobedo, Nuevo León, alrededor de las 5:00 horas del 9 de abril.

En una publicación anterior mencionaron que “la última persona (el taxista) que tuvo contacto con ella la recogió del lugar y la abandonó en la Carretera Laredo alrededor de las 5:00 am, después no se supo más de ella”.