Sacerdotes desmienten al gobierno municipal que ocultó balacera en La Luz, Guanajuato (Video)

CELAYA, Gto., (apro).- Sacerdotes católicos de las comunidades La Cruz y La Luz Texas desmintieron públicamente al gobierno municipal panista que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó que se hubiera desatado un tiroteo la noche del domingo 29 en un predio de La Luz, a pesar de que el incidente fue reportado por habitantes de ambas localidades a través de redes sociales.

Esa noche del domingo, una amplia movilización de la Guardia Nacional prácticamente cercó las comunidades de La Luz y La Cruz -ambas vecinas- y controló durante algunas horas el ingreso de personas con un acordonamiento, luego de lo cual los agentes se retiraron, sin que se informara por las autoridades federales o municipales de lo ocurrido, reportaron varios medios locales.

Pero horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya difundió un comunicado en el que negó cualquier hecho violento.

“No hubo reporte sobre detonaciones de arma de fuego; no hay personas lesionadas o fallecidas; no hubo ataque en contra de la ciudadanía; no hubo personas evacuadas…invitamos a la ciudadanía a no caer en noticias falsas y sobre todo verificar la fuente de la información”, fueron los señalamientos de la SSC ante las versiones que circulaban profusamente en grupos locales de redes, sobre un supuesto ataque contra un grupo de personas en un salón donde aparentemente se celebraran peleas de gallos.

La Secretaría de Seguridad Municipal también refirió que “la presencia de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en las comunidades del sur fortalece la seguridad. Dicha presencia, tiene varios días en la zona en apoyo a las actividades de vigilancia en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE y Policía Municipal”.

Esa presencia se había focalizado durante todo el domingo en las comunidades de La Cruz y La Luz Texas, indicó la SSC en el boletín enviado a los medios el lunes por la mañana.

Pero este miércoles, en una rueda de prensa, los sacerdotes Jesús Palacios e Ismael Hernández Carmona, encargados por parte de la diócesis de Celaya de atender a la población de ambas localidades, negaron enfáticamente esta versión oficial y dijeron hablar a nombre de los pobladores para afirmar que “sí hubo una balacera” que ha sembrado el miedo en los vecinos de esta región.

En La Luz Texas se efectuaban las fiestas patronales por la virgen de La Luz, por lo que esa noche había decenas de personas participando una verbena popular en la plaza junto a la parroquia.

El rector eclesiástico Jesús Palacios contó que volvió a La Cruz la noche del domingo alrededor de las 9 de la noche después de estar en una reunión en otro lugar, y le extrañó ver un despliegue de agentes de la Guardia Nacional más numeroso de lo usual en esta comunidad y La Luz (ambas prácticamente pegadas), además de que le fueron solicitados sus documentos de identificación para dejarlo pasar.

Según Palacios, apenas había llegado a su casa “cuando empezaron las detonaciones”.

Los sacerdotes narraron que los disparos comenzaron pasadas las 9:30 de la noche, y la balacera se desató por al menos dos minutos de forma ininterrumpida.

En la conferencia -convocada por la Comisión Diocesana de Pastoral para la Comunicación- los dos presbíteros narraron que ante el tiroteo, la multitud que estaba disfrutando de la verbena corrió a refugiarse a la parroquia de La Luz.

Me dolió el hecho de verlos despavoridos, correr; lo más cercano que les quedaba para resguardarse era la casa parroquial. Como ven esta cochera es amplia, estaba llena de familias, de personas aterrorizadas, es lo que puedo atestiguar”, dijo el párroco Israel Hernández.

Los sacerdotes no hablaron sobre el origen de la balacera y aseguraron que no tienen conocimiento de que hubiera personas lesionadas o muertas como resultado del mismo, que ocurrió en un predio de La Luz. Sin embargo, afirmaron sentirse obligados a contar lo ocurrido el domingo, ante la versión oficial del gobierno municipal que negó los hechos.

“Eso sí fue un hecho, lo vivimos, lo oímos. Aunque no haya habido ningún reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues sencillamente existió”, externó el padre Palacios.

Insistieron en que el hecho de que la autoridad haya afirmado que no tuvo ningún reporte no quiere decir que no pasó nada “y no le autoriza a desmentir a las familias que se comunicaron lo que estaba sucediendo por sus medios…es algo que sí aconteció y nosotros damos testimonio”.

Ambos ministros católicos insistieron en que la población de estas comunidades vivió momentos de terror, “y que la gente tiene miedo también es real”, tanto que aunque el sacerdote Palacios invitó a personas de La Cruz a presentarse en la rueda de prensa, ninguna acudió.

A pesar de esto, dijo, “se trata de hablar con claridad y que las cosas se entiendan como son y se atiendan también como son…este es uno de los principios, hasta una enfermedad que no se acepta por su nombre no se puede sanar, no se puede curar”.

Ambos curas invitaron a los habitantes de estas localidades a mantenerse unidas y trabajar por la paz.