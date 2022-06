Del expediente Paco Stanley: las drogas en el mundo del espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Conforme la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) avanza en las investigaciones sobre el asesinato de Francisco Stanley, afloran detalles sobre el alto consumo de drogas que existe en el mundo del espectáculo.

Testigos de cargo y de descargo citados por la PGJDF aportan elementos sólidos sobre la red de complicidades que tenía Stanley en el medio artístico y de su gusto por las fiestas y reuniones privadas en las que él mismo distribuía cocaína.

Jorge Gil Hernández, uno de sus colaboradores cercanos y quien salvó la vida el día del asesinato de Stanley –sólo recibió un balazo en un pie–, en su declaración ministerial sostiene la tesis de que "su amigo" fue asesinado por un ajuste de cuentas.

Alcohol y drogas

El 3 de agosto, Arturo Castro Hernández, colaborador de Stanley hasta 1997 bajo el nombre artístico de Benito Castro, reconoce en su declaración ministerial que desde antes de conocer a Paco éste ya era adicto a la cocaína.

Y agrega:

También es adicto (Mario) Bezares, a quien conoció cuando hicieron el programa Llévatelo, ya que Mario era del equipo de producción del señor Segoviano... desde entonces, las idas al baño eran muy comunes entre el señor Stanley y Bezares; que en cuanto a las ocasiones en que consumían cocaína el dicente señala que esto era variable, unas 10 veces al día entre el señor Stanley y el señor Bezares.

Quien consumía una mayor cantidad de cocaína era el señor Stanley, esto por su capacidad económica. Todo el día se metía eso... Que en relación a quien administraba la droga del señor Stanley y de Mario Rodríguez, el dicente dice desconocer quién la surtía...

Agrega: por decisión del señor Azcárraga, ya no pude entrar a la producción del programa de Televisa posterior al de Llévatelo y su papel fue ocupado por Mario Rodríguez Bezares, a quien el señor Stanley traía de pendejo...

El de la voz piensa que cuando Laura Flores conducía el programa en Televisa llamado La Rueda de la Fortuna, el señor Azcárraga le comunicó a Paco Stanley que le iba a dejar la producción de dicho programa, que eso se lo comentó el señor Stanley al dicente y que ese mismo día se dirigió a ingerir bebidas embriagantes a un lugar donde se encontraba trabajando el hermano de Laura Flores, de nombre Gerardo Flores, a quien entrado en copas le comentó lo que pensaba hacer con el programa que conducía su hermana. Supone que éste se lo comentó a Laura, quien le reclamó al señor Azcárraga...

Refiere que sí conoce al hijo mayor del señor Mario Bezares, pero personalmente no al hijo menor de nombre Alan, pero al tener a la vista en el interior de esta oficina las fotografías en donde aparece en la parte superior un recuadro con el rostro del señor Stanley y abajo el señor Bezares sosteniendo a su hijo, refiere que efectivamente hay mucho parecido del menor con el señor Stanley, pero no le consta que pudiera ser su hijo.

En cuanto a la relación del señor Stanley con la señora Brenda, a éste no le gustaba que acudieran las esposas a las oficinas de San Luis Potosí 45-A, pero sí bromeaba diciendo que estaba buena y la actitud de ella era normal... En relación al hermano del señor Bezares de nombre Rodolfo, no sólo bromeaba Paco sobre él, sino todos los de la producción decían que era puñalito y que esto no le molestaba al señor Bezares, pero en ocasiones contestaba: chinga tu madre, pero en relación a este punto el que bromeaba más era Pepe Cabello con Bezares...

Sobre el consumo de cocaína da más datos:

Que era costumbre de los dos hacer sus necesidades en cualquier baño y en ocasiones para darse un "pasón" de coca, siempre entraban y salían juntos, que inclusive todo su equipo y amigos sabían que no le gustaba esperar y que es providencial que Mario Bezares se haya quedado en el baño el día de los hechos, porque si hubiera salido también le hubiera tocado al señor Bezares... Que sobre la situación que enfrenta Mario Bezares, el dicente señala que no tiene elementos que le hagan pensar presumiblemente que tenga relación con los hechos... Esto es demasiado perverso y rebasa la imaginación.

En la ampliación de su declaración ministerial, Gil González dijo:

Que se le hacen extrañas algunas actitudes de Rodríguez Bezares cuando se vestía de mujer, lo que le recuerda que el hermano de Mario Rodríguez, Rodolfo, conocido en el medio artístico como "Calixto", también tenía tendencias homosexuales y éste era el motivo por el cual el señor Stanley se burlaba de Mario Bezares, el cual se quedaba callado y se aguantaba el enojo.

Que desea agregar que el emitente se enteró por su esposa que Mario Rodríguez Bezares se le acercó en una ocasión y le dijo: tu esposo es un pendejo y en la vida hay que ser cabrón... Y que cuando se encontraba tomado de igual forma recuerda que el señor Stanley le preguntaba a Mario Rodríguez Bezares: Tú que pensarías si el mejor amigo de una persona tuviera relaciones con la esposa de éste, contestando Bezares: Yo no estoy de acuerdo... Poniéndose serio y replicándole el señor Stanley: No crees que sería mejor que tu mejor amigo tuviera relaciones con ella en lugar de andar con un desconocido, enfrascándose en una polémica sin hacerle caso al emitente, por lo que se retiró.

Más testigos

Además de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) citará a declarar, en calidad de testigos, a Tristán Canales Nájar y a Arturo Borrego Hinojosa, vicepresidente de Noticias y director del área jurídica de la televisora, respectivamente.

El 28 de septiembre lo hicieron Raúl Sánchez Carrillo, director de Noticias; Jorge Garralda, conductor del programa A quien corresponda, Jesús del Pozo, jefe de seguridad, y el reportero Víctor Hugo Puente.

La procuraduría capitalina requirió a estos últimos después de que La Jornada publicó la transcripción de cuatro conversaciones que Sánchez Carrillo sostuvo por teléfono con "Jesús", encarcelado en el penal de Barrientos del Estado de México. Éste entregó información –unas fotos, un croquis y tres cartas– relacionada con el crimen de Stanley que el periodista desechó, según su propio dicho, "por irrelevante".

Sin embargo, el procurador Samuel del Villar declaró la semana pasada que "no son tan irrelevantes", pues refuerzan la responsabilidad de Mario Rodríguez Bezares como coautor intelectual.

Ante lo que parece un claro conflicto entre la PGJDF y la televisora del Ajusco –cuyo manejo informativo ha sido criticado por estar inclinado a la defensa de Mario Rodríguez Bezares–, Del Villar aclaró que no existe ninguna rivalidad, y añadió:

"Ninguna sociedad ni un Estado de derecho pueden funcionar si no hay libertad para los periodistas", y en alusión a la actuación de Sánchez Carrillo dijo: "Una cosa es el respeto al secreto profesional y otra es actuar al margen de la ley. Lejos de mantener una rivalidad con TV Azteca, la Procuraduría se ha apegado al marco constitucional y legal, independientemente de cualquier otra consideración".

Los móviles de Bezares

Luego de cuatro meses de investigaciones, la PGJDF solidifica la hipótesis de que Rodríguez Bezares coadyuvó en el crimen de Francisco Stanley.

Así lo hizo público Del Villar, quien ratificó, en conferencia de pensa, que Rodríguez Bezares tenía móviles económicos y personales para participar en el homicidio, ya que poseía poderes generales y un control absoluto de la empresa ST Producciones, donde había movimientos cercanos a los 70 millones de pesos.

La PGJDF investiga todavía cuentas bancarias y negocios que tenía el comediante asesinado el 7 de junio.

Aunque no sabe de dónde provenía el dinero que tenía Stanley, según Benito Castro, Paco "era un hombre muy solvente":

Su empresa de producciones le redituó buenos ingresos; lo que más dinero le dejó fue el foro de cine que se encuentra en la parte alta de la empresa, donde se grabaron varios comerciales y anuncios publicitarios, como los del licenciado Alfredo del Mazo, a quien le rentaban el lugar...

Castro se refiere a cuando Del Mazo fue candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 1997.