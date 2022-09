"Actitud de zopilotes": esto dijo López Obrador sobre filtración del informe Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la obtención y publicación de un fragmento sin testar sobre los detalles de lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no se deben ocultar las cosas”, también ofreció disculpas a las madres y padres por lo que hicieron a sus hijos.

“Si se conoce la verdad no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo, no ocultar nada” y advirtió que eso no debe ser pretexto para no hacer justicia en el caso, por violar “el sacrosanto debido proceso”.

En otro momento el mandatario federal indicó: “Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpa a los padres, es lo que debe de cuidarse”.

El mandatario federal alertó a los familiares: “También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa, mucho muy dolorosa. Ese es el único tema, lo demás es una actitud de, con todo respeto, de zopilotes”.

Luego de reconocer que está bien dar a conocer información, el mandatario federal reconoció que “por eso yo dije: ¿Por qué testaron?, ¿Qué es lo que se tiene que revisar? No es posible —y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia—, no es posible que, por un asunto de procedimiento, se impida hacer justicia”.

Sin embargo, consideró que “a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es asunto nada más jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado. No es: ‘A ver, es que como dieron a conocer los nombres ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso’. No. ¿Y si son responsables y cometieron los crímenes?”.

El mandatario federal también adelantó un cuestionamiento: “¿Con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia? No. Si lo hicieron con ese fin están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican”.

Aseguró que hay bastantes frentes: la prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, aunque no todos; organizaciones no gubernamentales, “supuestamente de defensa de derechos humanos”; organizaciones internacionales, “tanto la ONU, como la OEA deben de ser reformadas, porque están como florero, son ornamentales”.

Dijo que el informe se trabajó durante mucho tiempo, mediante “millones de llamadas telefónicas”, interrogatorios, entrevistas que concluyen el relato de lo que pasa esa noche y los días posteriores, también en torno a las decisiones que toman, quiénes participan de manera directa, autoridades locales, autoridades federales, elementos del Ejército.

También recordó el segundo momento: el de fabricar hechos que no ocurrieron; por ejemplo, el que quemaron a los jóvenes en el basurero de Cocula y convertirla en “la verdad histórica” del caso que tuvo su base en declaraciones obtenidas mediante tortura.

“Y algunos dicen: ‘¿Y por qué el procurador?’ Porque él mismo aceptó su responsabilidad. Hace unos días hablábamos de que Díaz Ordaz dijo: ‘Yo soy el responsable del 68’ y Echeverría dijo: ‘Yo soy el responsable de la represión del 71’, y Peña Nieto dijo: ‘Yo soy el responsable de Atenco’”.