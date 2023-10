Corte pide designar comisionados del INAI y declara omisión del Senado en nombramientos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó invitar al Senado de la República a que designe a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) antes de que concluya el actual periodo legislativo.

Durante la sesión de este lunes, con ocho votos de los ministros, la Corte declaró inconstitucional la omisión en la que incurrió el Senado de la República en el nombramiento de los comisionados del INAI.

"La omisión existe y esa omisión implica afectar derechos humanos", señaló la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto elaborado por Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues para ellas no existió tal omisión del Senado y, por tanto, la Corte no tenía por qué exhortar a los legisladores a realizar las designaciones del INAI.

Durante la sesión, el ministro Luis María Aguilar Morales propuso que se ordenara al Senado realizar las designaciones de inmediato para enviar un mensaje de que las sentencias de la Corte no son optativas.

Sin embargo, la propuesta de Aguilar Morales no fue apoyada, incluso el ministro Alberto Pérez Dayán recalcó que esto no estaba dentro de las facultades del máximo tribunal cuyo trabajo es hacer cumplir la Constitución y no meterse en la política interna del Senado.

El Pleno destacó que por ley el INAI puede sesionar legalmente con cinco comisionados, por lo que basta con la designación de una sola persona de los tres faltantes.

Actualmente existen sólo cuatro comisionados en el Pleno del INAI que pueden sesionar gracias a una suspensión concedida por la Segunda Sala de la Corte a propuesta del ministro Javier Laynez Potisek.