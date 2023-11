Prófuga y sin amparo, excuñada de Javier Duarte tiene orden de captura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal confirmó la vigencia de la orden de aprehensión emitida en contra de Mónica Gihan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte, por defraudación fiscal de casi 2 millones de pesos por la falta de pago del ISR en el ejercicio 2016.

La hermana de Karime Macías Tubilla solicitó un amparo con el que buscaba que se declare que han pasado los cinco años establecidos en la ley para que opere la prescripción del delito que se le imputa de defraudación fiscal equiparable y se cancele la orden de captura emitida en su contra.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México declaró que el Ministerio Público federal no es la autoridad facultada para determinar si existe o no prescripción, además de que la quejosa no aportó datos de prueba a su favor.

"Una vez que la carpeta judicial se encuentra judicializada, cualquier petición que haga la persona imputada relacionada con el procedimiento penal debe elevarla ante el juez de Control y no con su contraparte, esto es, la fiscalía; y cuando se pide la prescripción de la acción penal, una vez que se libró orden de aprehensión y no se ha cumplimentado, es el juez de Control quien tiene jurisdicción para decretarla y no el Ministerio Público", señalaron los magistrados.