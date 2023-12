Influencer Guillot se disculpa por el podcast donde ve normal el grooming

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La influencer Florencia Guillot ofreció una disculpa por el podcast donde normaliza el grooming, es decir, el acoso de una persona pedófila que crea un perfil falso en redes sociales, aplicaciones, videojuegos o en otras plataformas, para hacerse pasar por un menor de edad y mantener una relación con menores de edad.

“Reconozco que cometí un error y les quería ofrecer una disculpa, porque, aunque ese no era el objetivo del podcast, entiendo que di un mensaje equivocado y que normalicé situaciones y comportamientos que no están bien y que, aparte, afectan a muchísimas personas en todo el mundo, pero sobre todo a mujeres”, señaló la difundidora de contenido sin control legal.

Ella invitó a su podcast “Vete a Triunfar# a Mauricio Cuevas y Pau Florencia para hablar de la diferencia de edad en su relación.

En la transmisión titulada "La diferencia de edad no importa” promovió que la pareja tuviera una relación sana, amorosa y exitosa, lo que inconformó a muchos de sus seguidores porque consideraron la situación como groming.

¿Quiénes son Mauricio Cuevas y Pau Florencia?

Mauricio Cuevas fue exhibido a finales de noviembre pasado por sostener una relación sentimental con Paulina Florencia, cuando ella tenía 15 años y él 30 años, siendo él maestro y ella alumna del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación.

La influencer se enteró del caso de Paulina y muchas otras exalumnas por redes sociales y quiso hacer ese podcast, por el cual fue “cancelada” en redes sociales.

Después de destaparse el caso, se reportaron varias acusaciones contra Mauricio Cuevas y su padre Jesús Cuevas, ambos empresarios, por acoso y abuso sexual.

La activista Silvana “La Marciana” denunció el caso en su canal de YouTube con testimonios de alumnas y exalumnas. El tío del abusador Mauricio salió en su defensa culpando a la “generación de cristal”.

“Yo no voy a proteger a estas personas enfermas porque no puedo seguir por la vida como si nada pasó, después de haber leído diferentes testimonios de chicas, hablar con ella por teléfono, por notas de voz, entender de dónde viene ese miedo, por las amenazas contra esas mujeres que en algún momento fueron niñas y callaron por tanto tiempo”, indicó Silvana, antes de presentar los testimonios.

Jesús Cuevas es primo de la cantante Aida Cuevas. Una joven que prefirió el anonimato contó que cuando estudiaba en esa institución, en su clase de marketing, Jesús Cuevas le pidió que se sentara enfrente para tocarle el hombro o la pierna cuando caminaba por el salón. La reprobó injustificadamente y, para no perder 40% de su beca, la agredió.

“Me dijo que tenía que pagar 20 mil pesos para poder continuar mis estudios. Empecé a llorar y a decirle que no podía pagarlo en tan poco tiempo. Entonces, Jesús se sentó junto a mí, puso su mano en mi rodilla y me dijo que no me preocupara, subió su mano a mi entrepierna, me asusté y salí corriendo.

“Lo escribí todo en mi solicitud de baja. En cuanto la recibió comenzó el acoso. Me llamó varias veces de distintos números. Después de no lograr contactarme personalmente, continuó la intimidación con mis amigas y a quien me apoyara en el CECC. A unas amigas las amenazó y corrió a una maestra que apoyó mi testimonio”, contó.

Otras alumnas de Mauricio Cuevas que estaban en proceso de titulación debían sufrir situaciones incómodas con él porque les pedía cosas en estado de ebriedad.

“Nos hacía exámenes de una en una en su oficina, de manera privada. Él se quedaba a solas con cada alumna. Yo sé que a compañeras de otras generaciones sí llegó a retenerlas para ‘ligarlas’, queriendo sacar provecho o abusando de su poder. Él llega a tratar de ligarse a las alumnas, sobre todo si está borracho y hasta llega a besarlas sin que ellas quieran”, narró la joven.